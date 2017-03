Cảnh báo nguy hiểm trên cao tốc vào thời điểm mưa lũ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng 7 giờ sáng ngày 15-8, vị trí tâm vùng áp thấp đang ở vào khoảng 21,7 độ vĩ bắc; 116.0 độ kinh đông. Trong 24 giờ tới, áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển vào vịnh Bắc Bộ.

Với dự báo trên, VEC cảnh báo từ ngày 16-8, vịnh Bắc Bộ có mưa kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ ngày 16 đến 19-8 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 350 mm.

Mưa lớn cũng gây nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ, ngập úng ở vùng trũng, sạt lở đất ở khu vực vùng núi phía Bắc. Đặc biệt các tỉnh Việt Bắc, Tây Bắc, vùng núi phía tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.



Tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai

Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên đường cao tốc trong những ngày mưa bão - mặt đường trơn trượt, có thể có lũ quét hoặc sạt lở đất, VEC yêu cầu lái xe chạy đúng tốc độ, chạy đúng làn đường theo quy định, nghiêm cấm vượt xe tại các vị trí khuất tầm nhìn hoặc khoảng cách quan sát bị hạn chế do trời mưa.



Đối với mặt đường trơn trượt, đèo dốc quanh co người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn thích hợp lớn hơn khoảng cách an toàn ghi trên biển báo.

Trong trường hợp xảy ra sự cố trên đường, người tham gia giao thông phải gọi ngay cho trung tâm trực tổng đài cứu hộ, cứu nạn theo số 1900 1838 (tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình) và 1900 54 55 92 (tuyến Nội Bài - Lào Cai).