Cảnh báo sạt lở, lũ quét ở các tỉnh miền Bắc

Chiều 12-8, Trung tâm Khí Tượng Thủy văn Trung ương cho biết miền Bắc đang bước vào đợt mưa dài đến hết ngày 18-8. Tổng lượng mưa dự báo sẽ lên đến 500 mm.



Lý giải về lượng mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết do tác động của dải hội tụ nhiệt đới gây ra. Từ đêm 12-8 các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã mưa vừa, có nơi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 20-50 mm.

Đặc biệt những nơi xảy ra mưa lớn là Phiêng Lanh (Sơn La) 80 mm, Mường Sại (Sơn La) 90 mm, Hòa Duyệt (Hà Tĩnh) 120 mm, Mai Hóa (Quảng Bình) 120 mm. Trong ngày đêm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, một số nơi trên 70 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương từ ngày mai (13-8) đến 18-8, nhiều khả năng trên khu vực vịnh Bắc Bộ sẽ xuất hiện áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh giật cấp 8-10, gây mưa lớn diện rộng cho toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trong một diễn biến khác, lũ sẽ xuất hiện trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình với biên độ lũ lên ở thượng lưu 2-5 m và mực nước đỉnh lũ ở mức báo động 1 và báo động 2.

Trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, biên độ lũ lên ở thượng lưu 4-6 m và mực nước đỉnh lũ ở mức báo động 1.

Đối với các vùng có nguy cơ sạt lở và lũ quét trên các sông suối nhỏ, đặc biệt tại một số tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lượng mưa tại các tỉnh ven biển có thể mưa 200-400 mm, đặc biệt có nơi trên 500 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo người dân có kế hoạch đi du lịch tại vịnh Bắc Bộ trong những ngày này cần đặc biệt lưu ý, tránh bị mắc kẹt.