Qua theo dõi, Cục An toàn thông tin nhận thấy thời gian gần đây, tấn công mạng tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tấn công mạng tăng mạnh về quy mô, số lượng cũng như mức độ nguy hiểm. Mới đây, ngày 18-4, Cục An toàn thông tin cũng đã phát hiện ít nhất 20 trang lừa đảo thu thập thông tin cá nhân của người dùng với hình thức tương tự chiến dịch tấn công trước đó. Cục An toàn thông tin cảnh báo có thể trong dịp lễ 30-4 và 1-5 với bốn ngày nghỉ, “chiến dịch” tấn công mạng lại bùng phát trở lại.



Do đó, Cục An toàn thông tin yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước chủ động rà soát các điểm yếu, lỗ hổng trên hệ thống; tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của cơ quan.

Đồng thời, các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước tăng cường theo dõi, giám sát, chủ động phát hiện sớm các nguy cơ, dấu hiệu tấn công mạng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, cử cán bộ kỹ thuật trực theo dõi, giám sát liên tục hệ thống trong kỳ nghỉ.