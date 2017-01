Cảnh cáo cô giáo chủ mưu lôi người lên taxi để đánh

Ngày 11-1, ông Phan Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS Sông Trí (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), cho biết Hội đồng kỷ luật đã quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với giáo viên Trần Thị Phương (27 tuổi, dạy môn mỹ thuật).

Trước đó, ngày 16-12-2016, ông Tuấn ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với cô Phương để phục vụ điều tra vụ ép buộc người khác lên xe taxi rồi hành hung.

Công an thị xã Kỳ Anh điều tra vụ việc cho thấy, cô Phương có mâu thuẫn cá nhân với chị Phan Thị Hồng Ngọc (23 tuổi, trú xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh). Đêm 11-12, cô Phương thuê taxi chở ba người gồm hai người đàn ông và một phụ nữ (cùng trú thị xã Kỳ Anh) đến phòng trọ của chị Ngọc ở phường Kỳ Long. Tại đây, nhóm người trên vào phòng khống chế, lôi chị Ngọc lên taxi, lấy kéo cắt tóc và đâm vào đầu, thân thể chị Ngọc. Khi bị người dân phát hiện và can ngăn, nhóm trên bỏ đi. Chị Ngọc được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan công an thị xã Kỳ Anh xác định cô Phương có vai trò chủ mưu trọng vụ đánh chị Ngọc. Tuy nhiên chị Ngọc có đơn từ chối giám định thương tích, đề nghị không khởi tố vụ án và hai bên đã có thỏa thuận bồi thường. Do, đó cơ quan công an không khởi tố, phạt hành chính cô Phương và hai người đàn ông về hành vi gây tổn hại sức khỏe người khác theo Nghị định số 167.