Cảnh giác: Vờ hỏi đường, cướp xe máy

Trong thời gian qua, trên địa bàn TP Biên Hòa (Đồng Nai) xảy ra một số vụ trộm cắp xe máy với thủ đoạn rất tinh vi.

Kẻ gian thường giả vờ nhờ người bị hại chỉ đường giúp, sau đó lợi dụng người bị hại không chú ý, hoặc rời khỏi vị trí để xe, đồng bọn của kẻ gian sẽ ra tay trộm xe rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Tối 11-5, anh L.T.Đ. (22 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) điều khiển xe máy hiệu Yamaha Sirius biển kiểm soát 60B8-208... đến cổng một công ty trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (phường An Bình, TP.Biên Hòa) để gặp bạn. Vốn tính cẩn thận, sau khi dựng xe bên lề đường, anh Đ. đã khóa cổ xe, rút chìa khóa xe bỏ vào túi quần rồi mới gọi điện thoại cho bạn ra gặp.

Trong lúc anh Đ. đợi bạn từ trong công ty đi ra, chợt có 2 thanh niên đi xe máy hiệu Yamaha Exciter màu xanh đến đậu cách anh khoảng 30m. Tiếp đó, một thanh niên đi xe Yamaha Exciter màu đỏ đến ngay chỗ anh Đ. hỏi thăm đường về phường Tân Mai. Tưởng người thanh niên đi xe Yamaha Exciter màu đỏ từ nơi khác đến, không biết đường trong TP Biên Hòa, anh Đ. đã bước ra chỉ đường tận tình cho anh này.

Khoảng một phút sau, anh Đ. quay lại chỗ dựng xe thì phát hiện chiếc xe Yamaha Sirius của anh đã bị một trong 2 đối tượng đi xe Yamaha Exciter màu xanh lấy mất, người hỏi đường cũng cao chạy xa bay. Lúc này, anh Đ. chỉ còn cách đến cơ quan công an trình báo.

Trước đó, chiều ngày 12-4, ông P.V.T. (55 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ) đang dừng xe Honda Future biển số 60B8-080... bên lề Quốc lộ 51 (đoạn thuộc ấp Đồng, xã Phước Tân, TP Biên Hòa) trú mưa thì có 2 thanh niên đi xe máy màu đen trờ tới. Ngồi trên xe, người cầm lái lịch sự nhờ ông T. chỉ đường về TP Hồ Chí Minh.

Khi ông T. rời xe máy (chìa khóa vẫn cắm trên cổ xe), bước đến chỗ người thanh niên nọ hướng dẫn đường đi, thì đối tượng ngồi sau kẻ hỏi đường lẳng lặng bước đến lấy xe ông T. nổ máy chạy mất, đối tượng hỏi thăm đường cũng nhanh chóng nhấn ga bỏ chạy. Lúc này, ông T. mới nhận ra mình vừa rơi vào bẫy lừa ngoạn mục của kẻ gian.

Tương tự, tối 28-4, anh T.N.H. (30 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên) dựng chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius biển số 78C1-112... ở lề đường (đoạn thuộc KP.7, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) để đợi bạn thì có một thanh niên đi xe tay ga trờ đến hỏi thăm anh đường ra ngã tư Tam Hiệp.

Anh H. rời xe, bước đến chỉ đường cho người đi xe tay ga thì bất ngờ có một đối tượng khác nhảy lên xe anh H. nổ máy bỏ chạy, người thanh niên nhờ anh H. chỉ đường cũng vọt đi mất.

Trước những vụ dàn cảnh trộm cắp xe máy tinh vi của kẻ gian, Công an TP Biên Hòa đã chỉ đạo công an các phường (xã), các đội nghiệp vụ thuộc Công an thành phố tổ chức tuyên truyền rộng rãi và thông báo đến người dân phương thức, thủ đoạn trộm xe của kẻ gian để người dân cảnh giác.

Cơ quan công an cũng nhắc nhở người dân không nên dừng, đậu xe ở nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Trường hợp dừng, đậu xe thì phải đúng nơi quy định, khóa cổ xe và rút chìa khóa xe khỏi công tắc điện; khi có người nhờ chỉ đường, cần chú ý xe của mình và chú ý quan sát xung quanh để đề phòng bị đối tượng lợi dụng thời cơ trộm cắp xe.

