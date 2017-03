Cảnh giác với vé tàu tết giả

Vé giả bị mất chữ và không có tên, số CMND của người đi tàu - Ảnh: Mai Vọng



Theo Mai Vọng (TNO)



Theo ông Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng ga Sài Gòn, toàn bộ số vé giả bị thu giữ này là vé tàu thật đã sử dụng, được cạo sửa ngày đi tàu và ngày bán vé. Tuy nhiên trên vé không ghi tên và số CMND, trong khi theo quy định thì vé tàu Sài Gòn - Đà Nẵng trong giai đoạn cao điểm tết đều phải in tên và số CMND của người đi tàu trên vé. Có vé ghi sai chi tiết về thuế GTGT (10% thuế GTGT nhưng lại ghi là 10% x 50% thuế GTGT). Có vé bị mất một số chữ và mã vạch…Ông Thành cho biết, nếu như mua phải vé giả này, hành khách sẽ bị chặn lại ngay tại cửa kiểm tra vé trước khi vào khu vực chuẩn bị lên tàu, vì vé không có tên và số CMND. Trường hợp nếu là vé đường ngắn không phải ghi tên và số CMND theo quy định thì những vé giả này sẽ bị phát hiện do trùng với số chỗ của những khách có vé thật.Ông Thành cũng cho hay, trước đó ngày 16.12.2010, Công an P.10, Q.3 đã thu giữ 33 vé tàu trước và sau Tết Tân Mão 2011 tại địa bàn P.10, gồm 4 vé Sài Gòn - Huế, 4 vé Sài Gòn - Đà Nẵng, 6 vé Sài Gòn - Hà Nội và 19 vé khứ hồi từ Huế - Sài Gòn sau tết. Những vé này là vé thật, qua kiểm tra đã xác định được bán tại ga Sài Gòn và một số đại lý. Những trường hợp mua phải vé này, nếu không đúng tên và số CMND của người đi tàu, thì vé đó không có giá trị lên tàu. Theo ông Thành, năm nay nhà ga sẽ không giải quyết cho những trường hợp đi tàu không đúng tên và số CMND được đổi, trả lại vé, trừ những trường hợp chứng minh những người đổi vé là người thân trong gia đình, hoặc là người cùng cơ quan (trường hợp mua vé tập thể).Theo quy định, vé tàu trong thời gian cao điểm Tết Tân Mão áp dụng đối với tàu Thống Nhất số chẵn (ví dụ như tàu SE2, SE4, TN2, TN4…) xuất phát Sài Gòn từ ngày 25.1 đến hết ngày 31.1.2011 (tức 22 tháng chạp đến 28 tháng chạp năm Canh Dần) và tàu Thống Nhất số lẻ (SE3, SE5, TN3, TN5…) xuất phát Hà Nội ngày 6.2 đến hết ngày 14.2.2011 (tức từ mùng 4 tháng giêng đến hết 12 tháng giêng năm Tân Mão).Vào thời gian cao điểm quy định trên, vé tàu phải in tên và 3 số cuối CMND hoặc giấy tờ tùy thân trên vé, khi hành khách mua vé đường dài trên tàu Thống Nhất số chẵn, có nơi xuất phát (ga đi) thuộc các ga từ Sài Gòn đến Nha Trang đồng thời có ga đến thuộc các ga từ Quảng Ngãi đến Hà Nội. Vé tàu Thống Nhất số lẻ có ga đi thuộc các ga từ Hà Nội đến Vinh đồng thời có ga đến thuộc các ga từ Nha Trang đến Sài Gòn cũng áp dụng quy định này. Ngoài ra, các đoàn tàu địa phương số chẵn có ga đi thuộc các ga từ Sài Gòn đến Biên Hòa đồng thời có ga đến thuộc các ga từ Quảng Ngãi đến Huế cũng áp dụng tương tự.