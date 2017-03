Cảnh sát 'dỏm' dừng xe, xin người vi phạm 20.000 đồng

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay, ngày 7/4, trên đoạn đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cảnh sát cơ động “dỏm” sau đó được xác định là Quách Văn Đức (SN 1991, ngụ xã Xuân Thái, huyện Như Thanh, Thanh Hóa).

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, vào thời điểm trên họ nhìn thấy 1 thanh niên mặc đồng phục cảnh sát cơ động đi xe máy BKS 36N6 – 4373, chạy xe đến trước cổng bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá (nằm trên đường Hải Thượng Lãn Ông) thì dừng lại.

Thấy 1 người đi xe máy đèo người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm từ bệnh viện ra, "cảnh sát cơ động" này đã dùng còi thổi dừng xe và đưa tay lên chào, sau đó tiến lại nói người điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông và "xin" 20.000 đồng sẽ cho đi.



Thấy vị cảnh sát cơ động này có biểu hiện bất thường, xin 20.000 đồng, nên người dân chứng kiến đã vặn hỏi thì người này liền bỏ xe chạy thẳng vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa trốn.



Người dân và bảo vệ bệnh viện đã phối hợp bắt được cảnh sát cơ động "dỏm" này và bàn giao cho Công an phường Đông Vệ làm rõ.



Tại trụ sở công an, người này khai nhận tên là Quách Văn Đức. Đức thừa nhận đã mặc quần áo của cảnh sát cơ động để giả danh xin tiền người đi đường. Trên đường từ huyện Như Thanh xuống TP Thanh Hóa, Đức cũng ra hiệu lệnh dừng xe người đi đường và xin được 10.000 đồng.



Hiện Công an phường Đông Vệ đang điều tra, làm rõ hành vi trên của cảnh sát cơ động "dỏm" Quách Văn Đức.

Theo VTC