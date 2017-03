Cảnh sát ghi hình xử phạt vi phạm giao thông như thế nào?

(PLO)- Ngày 29-3, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ và Đường sắt (PC67) Công an TP.HCM cho biết thời gian qua Công an TP đã áp dụng những phương tiện kỹ thuật để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông qua hình ảnh. Trong đó có xử phạt lỗi dừng, đậu xe không đúng nơi quy định qua camera, hình ảnh.