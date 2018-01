Cảnh sát TP.HCM xử lý nhiều thanh niên cổ vũ quá khích

Theo đó, nhận được chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, lực lượng CSGT đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông cấp độ 3.



Lực lượng CSGT, Cơ động, CS hình sự chặn đầu xe các đối tượng cổ vũ quá khích.

Rất nhiều nhóm thanh niên tổ chức biểu diễn , cổ vũ, hò hét có biểu hiện quá khích chúc mừng chiến thắng của đội tuyển U-23 Việt Nam trong trận bán kết với U-23 Qatar đã được cảnh sát xử lý, đưa về Đội CSGT Chợ Lớn.

Thời điểm phát hiện các nhóm thanh niên nẹt pô, rú ga, lực lượng chức năng lập tức rượt đuổi trên các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Phú, Nguyễn Tri Phương. Nhiều đối tượng chống đối, bỏ chạy, không hợp tác nhưng được trấn áp.

Tại Đội CSGT Chợ Lớn, hàng chục trường hợp bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với các lỗi: lưu thông thành đoàn, không đội nón bảo hiểm, không giấy đăng kí xe, không giấy phép lái xe, không kính chiếu hậu,… Rất nhiều xe bị tạm giữ. Tuy nhiên, một số thanh niên lợi dụng lúc đông người và lúc lực lượng chức năng đang lập biên bản xử lý vi phạm thì cố tình dắt xe lẻn đi. Nhưng tất cả đã bị nhanh chóng giữ lại.

Đến 1h30 phút, không khí tại Đội CSGT Chợ Lớn sôi động hơn bao giờ hết. Lực lượng CSGT vẫn đang xử lý vi phạm.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được:



Cảnh sát xử lý các đối tượng quá khích trên đường Trần Phú, quận 5.



Hàng chục thanh thiếu niên bị đưa về Đội CSGT Chợ Lớn để lập biên bản xử lý vi phạm.



Các thanh niên bị kiểm tra giấy tờ.



Nhiều trường hợp bị xử lý lỗi lưu thông thành đoàn.







Hàng chục chiếc xe vi phạm bị tạm giữ.