Cao ốc sai phép ở “đảo Kim Cương”: Nhiều khả năng sẽ cắt ngọn

“Tới nay đã quá thời hạn thực hiện quyết định xử phạt theo quy định nhưng công trình sai phép tại dự án đảo Kim Cương, quận 2 vẫn chưa tháo dỡ phần xây dựng sai phép” - các cơ quan chức năng của TP.HCM cho biết tại buổi làm việc (trong tuần qua) với Bộ Xây dựng về hướng xử lý đối với công trình này.

Tại buổi làm việc, một số ý kiến cho rằng theo Nghị định 180/2007 và Nghị định 23/2009, công trình xây sai phép bị buộc tháo dỡ phần sai phép. Nếu chủ đầu tư có nhu cầu xây lại thì phải xin điều chỉnh thiết kế và việc có được giải quyết hay không sẽ căn cứ vào quy hoạch. Tuy nhiên, cũng có ý kiến băn khoăn: Có thể sau khi tháo dỡ xong, chủ đầu tư xin điều chỉnh thiết kế và được cho phép xây lại theo quy mô trước khi bị tháo dỡ. Như vậy là quá lãng phí và đây được cho là một bất cập trong quy định pháp luật hiện hành.

Các cao ốc đang được xây dựng tại đảo Kim Cương, quận 2. Ảnh: CTV

Theo đại diện các cơ quan của TP, địa phương đã làm đúng chức trách trong việc xử phạt công trình trên. TP đã ban hành quyết định xử phạt đúng thời hạn, trong đó có biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tháo dỡ phần diện tích sai phép (theo Sở Xây dựng là gần 2.900 m2). Do trước đó Bộ Xây dựng có văn bản “giao các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương điều chỉnh thiết kế, dự án” nên trong quyết định xử phạt của TP có nêu “trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép điều chỉnh thiết kế phù hợp với hiện trạng, đảm bảo sự an toàn và các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc”. Dự án đảo Kim Cương do Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế (và cũng là cơ quan điều chỉnh thiết kế) nên việc TP phải chờ hướng dẫn của Bộ là cần thiết.

Theo đánh giá của một cán bộ lãnh đạo trong ngành, khả năng rất cao công trình trên sẽ phải tháo dỡ phần sai phép theo hướng cắt ngọn. Tuy nhiên, mọi việc vẫn phải chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Được biết hiện cơ quan chức năng đã cho khoanh vùng và giám sát việc thi công tại dự án này. Phần chưa xử lý tiếp tục tạm ngưng thi công, phần còn lại được thực hiện tiếp để giảm bớt thiệt hại cho chủ đầu tư cũng như bảo đảm tính hợp lý. Việc khoanh vùng còn để tránh có dư luận cho rằng toàn bộ công trình lại được cho phép tiếp tục hoàn thiện.

Ngoài ra, trong ngày 1-6, Sở Xây dựng cùng các sở, ngành và UBND quận 2 cũng đã họp về xử lý phần diện tích lấn hành lang an toàn rạch của dự án trên. Trước đó, ý kiến của quận 2 có khác với Sở GTVT trong đánh giá về việc chủ đầu tư xây đường giao thông ngầm trong phần hành lang này. Quận 2 cho rằng với thiết kế của đường ngầm trên thì có thể xem như phục vụ công cộng, không ảnh hưởng đến cơ cấu sử dụng đất và nhìn từ ngoài vào thì cũng không thấy đường giao thông.

CẨM TÚ