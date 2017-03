Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn tắc

Miền Tây: Kẹt xe nối đuôi hàng chục cây số Năm nay, tình trạng kẹt xe lại kéo dài hàng chục cây số đoạn qua hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long. Nút thắt của điểm kẹt là cầu An Hữu thuộc địa phận huyện Cái Bè (Tiền Giang) đang sửa chữa nâng cấp. Mặt cầu nhỏ không đáp ứng lượng xe lưu thông quá tải. Có hai đoạn kẹt nghiêm trọng xảy ra: Hướng từ TP.HCM về Cần Thơ, đoạn từ cầu Cổ Cò (huyện Cái Bè) đến cầu An Hữu dòng xe nối đuôi kéo dài hơn 3 km, chỉ có xe máy mới lách đi được; phía từ Vĩnh Long lên TP.HCM đoạn từ cầu Tân Quới Đông (TP Vĩnh Long) đến cầu An Hữu dòng xe kéo dài hơn 10 km để chờ qua cầu. NHẪN NAM Người dân Huế ồ ạt vào Nam Bến xe phía nam TP Huế hôm 5-2 hơn 30 chuyến xe khách giường nằm xuất bến vào TP.HCM đều kín chỗ. Bên cạnh đó, các tuyến từ Huế đi Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng… cũng trong tình trạng tương tự. Ông Phạm Xuân Sơn, PGĐ CTCP Quản lý Bến xe tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết lượng khách vào Nam sau tết năm nay không đông, các hãng xe đủ sức đáp ứng. Giá vé sau tết đối với các tuyến vào Nam tăng 10%-60%. VIẾT LONG