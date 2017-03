Cáo trạng về cắt “của quý” gây hiểu lầm

Theo cáo trạng, do nghi ngờ chồng có quan hệ trai gái nên Tuyết nổi cơn ghen. Tối 10-4-2006, Tuyết mua một đĩa bò lá lốt tẩm thuốc ngủ cho chồng ăn khiến chồng ngủ mê mệt. Tuyết thức dậy, ra tay cắt “của quý” chồng rồi đem vứt xuống cống trước nhà.

Cáo trạng đã liệt kê Tuyết đã có hành vi cố ý gây thương tích thuộc trường hợp “dùng hung khí nguy hiểm” và “để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân”... Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cáo trạng liệt kê tình tiết phạm tội thuộc trường hợp “để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân” là không hợp lý. Bởi việc cắt “của quý” không liên quan gì đến… công vụ cả.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, kiểm sát viên thụ lý vụ án khẳng định không hề áp dụng điểm “để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân” để truy tố bị can. Có sự hiểu lầm như vậy là do cách viết rút gọn. Thay vì liệt kê toàn bộ các điểm trong khoản 1 của điều luật (cáo trạng cần phải nêu điều khoản truy tố), cáo trạng chỉ liệt kê vắn tắt vài điểm rồi ba chấm (…), vô tình điểm liệt kê lại thể hiện nội dung trên nên gây hiểu nhầm.

Thiết nghĩ, cáo trạng là một văn bản quan trọng, ảnh hưởng đến cả số phận của một con người và VKSND Tối cao cũng đã có văn bản hướng dẫn về vấn đề này. Do vậy, thiếu sót trong trường hợp này rất đáng tiếc. KSV phụ trách nên cẩn trọng hơn trong cách viết cáo trạng.

HỒNG TÚ