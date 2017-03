Cặp đôi mang 6 xe ôtô đi cầm cố trong nửa tháng

Nhàn vốn là một cô gái nông thôn ở một vùng quê thuộc xã Quảng Lộc (thị xã Ba Đồn) với bản tính chân chất. Kể từ khi chuyển đến sinh sống tại TP.Đồng Hới, Nhàn đã lột xác bản thân từ quần áo, đến tóc tai. Sau đó, cô ta gặp Lệ, kẻ từng có tiền án về tội Lừa đảo và làm giả giấy tờ, để bàn mưu với nhau tìm cách lừa đảo.

Cặp đôi tại cơ quan điều tra.

Mang vỏ bọc là thủ quỹ của một công ty kinh doanh đa ngành nghề, người phụ nữ 38 tuổi đến các tiệm cho thuê ôtô, xe máy để đặt thuê với lý do cho nhân viên trong công ty đi làm và đi tham quan. Có xe, Lệ đem đến các tiệm cầm đồ trên địa bàn Quảng Bình cầm cố rồi chia nhau tiền.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, trong 15 ngày (từ 7 - 22/5), Lệ và Nhàn đã lừa đảo được 6 xe ôtô, 8 xe máy để đi cầm cố. Xe nhiều nhất được 250 triệu, thấp nhất được 80 triệu. Tổng số tiền chúng thu được hơn 1 tỷ đồng.

Số ôtô Nhàn và Lệ đã thuê để đi cầm cố.

Do tham lợi nhuận từ việc thu tiền lãi cao nên một số chủ tiệm cầm đồ vẫn cầm cố tài sản do Nhàn và Lệ đem tới. Có người đi vay nóng tiền mua 7 xe máy để cho Nhàn thuê. Theo công an TP.Đồng Hới, mặc dù cùng nhau phối hợp để lừa đảo nhưng tại cơ quan điều tra, Lệ và Nhàn đều đổ tội cho nhau.