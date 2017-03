Cấp giấy cho dự án hơn 10 năm bị “ách”

- Sở TN&MT vừa có văn bản kiến nghị UBND TP như trên về dự án khu nhà ở tại phường Linh Tây, quận Thủ Đức do Công ty TNHH Dịch vụ Cung cấp Thông tin và Kinh doanh Nhà Sài Gòn làm chủ đầu tư.

Dự án trên thực hiện từ năm 2001, đến năm 2002 được Kiến trúc sư trưởng TP thỏa thuận quy hoạch với 69 nền nhà phố. Đến năm 2005, thanh tra xây dựng ra quyết định xử phạt do công trình chưa đủ điều kiện khởi công và buộc phải thực hiện đúng các quy định quản lý đầu tư xây dựng công trình. Sau đó, dự án được quận Thủ Đức duyệt quy hoạch 1/500 với diện tích đất xây dựng nhà ở và số lượng nền nhà phố không thay đổi so với văn bản thỏa thuận của Kiến trúc sư trưởng TP trước đó. Năm 2010, TP ban hành quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với lý do tiền sử dụng đất nộp theo giá thị trường là quá cao, công ty không có khả năng thực hiện.

Theo báo cáo của quận Thủ Đức, có 43 hộ dân (trên tổng số 69 nền đất theo quy hoạch được duyệt) mua đất, xây dựng nhà ở từ năm 2003 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận mặc dù hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư hoàn chỉnh. Từ năm 2005 đến nay, các hộ dân nhiều lần gửi đơn kiến nghị nhưng không được giải quyết vì chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Sở TN&MT cho rằng dù dự án được giao đất năm 2010 nhưng thực tế công ty đã đầu tư hạ tầng và chuyển nhượng nền đất cho các hộ dân từ trước năm 2005 với giá trị chuyển nhượng tại thời điểm đó. Do vậy, việc yêu cầu chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất theo giá thị trường tại thời điểm có quyết định thu hồi và giao đất là không khả thi. Sở này kiến nghị tính tiền sử dụng đất cho công ty tại thời điểm đã đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và chuyển nhượng cho các hộ dân. Ngoài ra, công ty này “có trách nhiệm cung cấp hồ sơ và xác nhận về thời điểm hoàn thành việc nộp tiền mua nhà, đất của các hộ dân để UBND quận Thủ Đức cấp giấy chứng nhận cho các hộ này” - Sở đề nghị.

CẨM TÚ