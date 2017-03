Cấp giấy hồng sai, còn buộc dân gánh hậu quả

Buộc dân sửa sai - ép người quá đáng? Nhằm quản lý nhà nước được chặt chẽ, pháp luật đặt ra yêu cầu việc chuyển nhượng nhà đất chỉ được thực hiện khi có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp. Thủ tục chuyển nhượng phải thực hiện tại cơ quan công chứng. Sau đó, hai bên mua bán kê khai nộp thuế tại cơ quan thuế và làm thủ tục đăng bộ tại UBND quận, huyện. Những yêu cầu nghiêm ngặt này được đặt ra cũng nhằm bảo đảm an toàn cho các bên trong giao dịch mua bán. Một khi thực hiện đúng, đủ các nghĩa vụ thì quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân tất nhiên cũng sẽ được Nhà nước bảo vệ. Thế nhưng với những trường hợp trong bài báo nêu, người mua đã hoàn toàn thực hiện đúng quy định pháp luật. Vậy mà quyền lợi hợp pháp của họ lại đang bị treo lơ lửng đó, thậm chí có thể bị xâm hại. Điều vô lý ở chỗ họ lâm nạn không phải do mình có lỗi hay bên bán lừa gạt mà do sự tắc trách của cơ quan nhà nước khi cấp giấy chứng nhận cho người chủ trước. Đúng ra, họ - những người mua ngay tình, hợp pháp phải được người làm sai, tức cơ quan cấp giấy xin lỗi và được giải quyết thấu đáo những phiền toái. Chưa thấy các cơ quan này khắc phục lỗi do mình gây ra như thế nào, trước mắt chỉ thấy những người mua đang phải vất vả khiếu nại, cầu cứu khắp nơi để “xin” được thực hiện các quyền lẽ ra đương nhiên là của mình như xây dựng, mua bán, thế chấp... Sự sai sót do tắc trách của cơ quan nhà nước là trách nhiệm của Nhà nước. Nhà nước phải tự giải quyết, khắc phục những sai sót của mình. Nhà nước làm sai nhưng bắt người dân phải gánh chịu, để họ chờ đợi mỏi mòn, không phải vài tháng mà có khi vài năm, đến khi giải quyết thì lại buộc người dân sửa sai, thử hỏi đó có phải là “ép người quá đáng” không? NGUYỄN HÀ