Cấp tập đào đường để... kịp giải ngân

Đào gần hết cả mặt đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Nha Trang) - Ảnh: VĂN KỲ



Bà Lý Ngọc Dung - giám đốc Ban quản lý dự án nêu trên - thừa nhận việc ồ ạt đào đường nhằm kịp giải ngân vốn mà Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ cho dự án. Dự án có tổng vốn đầu tư 96,3 triệu USD, có hiệu lực từ ngày 15-6-2007 và kết thúc ngày 31-5-2014.



Xới tung những tuyến phố chính



Từ sau Tết Nguyên đán 2012 đến nay, hàng loạt tuyến phố ở trung tâm TP du lịch Nha Trang đã bị đào bới để xây lắp mới hoặc thay thế các ống cống, hố ga, trạm bơm... Những tuyến phố như Nguyễn Thị Minh Khai, Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Trãi, Tô Hiến Thành, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Tất Thành... đã bị đào bới nham nhở.



Cả TP Nha Trang như một đại công trường xây dựng. Rất nhiều con đường bị đào bới kéo dài nhiều tháng liền, nhà thầu rào chắn gần như hết chiều ngang mặt đường khiến giao thông thường xuyên ách tắc, ngưng trệ, người ta phải chen nhau trên phần đường còn lại chỉ 0,5-1m hoặc leo luôn lên lề đường để đi. Có những con đường bị đào lên, lắp xong hệ thống cống nhưng chậm san lấp, biển báo và rào chắn lại không đủ nên rất nguy hiểm cho người và xe tham gia giao thông.



Chị Nguyễn Minh Hằng, ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết trước nhà chị có một hố sâu do việc thi công đào đường để lại. Mỗi ngày có nhiều người ngã xe vì vấp phải “ổ voi” này. Anh Trần Viết Đạo, tài xế taxi Mai Linh, nói: “Việc đào đường khiến chúng tôi liên tục bị khách phản ứng vì chạy lòng vòng để né đường bị đào”.Điều đáng nói là có những con đường vừa làm xong chưa đầy một tháng nay cũng bị đào xới không thương tiếc như Trường Sa, Lý Nam Đế... ở P.Phước Long.



Ông Bạch Hưng Tài ở đường Trường Sa bức xúc: “Con đường này bà con chúng tôi vừa hiến mỗi nhà cả chục mét đất để làm vừa xong trước tết khoảng mười ngày. Vậy mà ngay sau tết là người ta đào bới không thương tiếc. Không hiểu sao họ không lắp cống trước khi làm đường, để con đường mới làm xong đẹp vậy giờ bị đào tơi tả, rất lãng phí”.



Trước chậm, giờ phải... làm bù



Theo bà Lý Ngọc Dung, đến thời điểm này dự án mới thực hiện được khoảng 20% tổng mức đầu tư. Để đảm bảo tiến độ giải ngân đã cam kết với WB, từ sau tết đến nay bốn gói thầu với mỗi gói ít nhất ba mũi thi công đã được triển khai cùng lúc trên toàn TP Nha Trang và dự kiến đến năm 2014 mới kết thúc.Bà Dung cho biết: “Trước đây chúng tôi đã làm quá chậm nên bây giờ phải làm bù. Mục tiêu đặt ra hiện nay là mỗi ngày phải giải ngân 1 tỉ đồng, sau này sẽ tăng tốc hơn nữa để kịp giải ngân”.



Ngoài ra, bà Dung cho rằng phải đào gấp gáp bởi nếu chờ hết mùa du lịch thì đến mùa mưa sẽ không làm kịp tiến độ”. Bà Dung cũng nói rằng đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai giao với nhiều tuyến đường như Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật, Tô Hiến Thành... nên có nhiều hố ga, ống cống dài, phải đào sâu và xử lý phức tạp, do đó thời gian thi công chậm hơn so với dự tính.



Một số đoạn đã đào xong nhưng chưa lấp được do nhà cung cấp nắp hố ga chậm.Theo ông Ngô Khắc Thinh - phó trưởng phòng quản lý đô thị TP Nha Trang, những đường phố đào lên rồi lấp xuống, mặt đường bị vá chằng chịt làm mất mỹ quan, đồng thời chất lượng nền đường bị giảm sút.



Còn ông Nguyễn Nhạc Tân - chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa - cho hay qua thanh tra việc đào đường của dự án cải thiện vệ sinh môi trường TP Nha Trang, đơn vị này phát hiện một số vi phạm như nhiều đoạn làm rào chắn, biển báo chưa nghiêm túc, theo quy định phải trừ lại mỗi bên đường 1m để phương tiện đi lại nhưng nhiều đoạn đào hết mặt đường...



