Cấp trùng thẻ bảo hiểm không làm thất thoát ngân sách

Ông Tộ cho biết số thẻ BHYT cấp trùng đã giảm rất nhiều qua các năm, năm 2014 giảm 70% so với năm 2013. Hơn nữa, thực hiện Luật BHYT năm 2014 (có hiệu lực từ năm 2015), quy định việc ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT cho các đối tượng nên số thẻ cấp trùng đã giảm. Cho dù một người có được cấp nhiều thẻ BHYT nhưng khi đi khám chữa bệnh thì cũng chỉ sử dụng một thẻ và số tiền cấp trùng vẫn nằm trong Quỹ BHYT, nên không có sự thất thoát ngân sách nhà nước do cấp trùng thẻ. Theo ông Nguyễn Trí Đại, Trưởng ban Thu (BHXH Việt Nam), trong năm 2016 này, BHXH Việt Nam sẽ hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin hộ gia đình tham gia BHYT tập trung cả nước để cấp mã định danh cá nhân cho toàn bộ dân số. Do đó, chắc chắn từ năm 2017 trở đi, việc cấp trùng thẻ BHYT sẽ được hạn chế tối thiểu.