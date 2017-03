CASA - Lời cầu nguyện cho các anh

Trong ảnh, Đại tá, Cơ trưởng Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng 918 bắt tay thân mật Đại tá, Cơ trưởng Nguyễn Hoài Thuỷ, Lữ đoàn phó, phía sau là Trung tá Dương Tú Nam, chủ nhiệm kỹ thuật Lữ đoàn. Ảnh: Đỗ Ngọc Hoa.

Chúng tôi có mặt tại gia đình đại tá, cơ trưởng Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng 918 tại Khu tập thể 918, phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội. Gia đình đại tá vẫn mong chờ phép nhiệm màu mong anh và các đồng đội trở về. Những đồng đội, quân nhân của các chiến sĩ đang mất tích vẫn cầu mong sớm nhận được thông tin từ phi hành đoàn dù hy vọng thật mong manh.

Nhà báo Đỗ Ngọc Hoa, Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam cho biết: “Ngày 16/6, theo đúng kế hoạch, chúng tôi sẽ có e-kip xuất hiện trên chiếc máy bay Casa 212 - 8983 để tham gia ghi hình công tác tìm kiếm cứu nạn phi công Su 30 bị rơi trên biển trước đó.

Nhưng do thời tiết xấu, sợ không đảm bảo an toàn, các anh ấy đã kiên quyết từ chối cho e-kip xuất hiện trên ấy. Thời tiết xấu nhưng các anh ấy vẫn bay vì vẫn còn hi vọng mong manh cho tín hiệu yếu ớt được truyền về của phi công Trần Quang Khải. Giờ các anh cũng đang mất tích. Từng giây từng phút chúng tôi mong các anh trở về”.

Chị Hoa chia sẻ hình ảnh hiếm hoi của phi hành đoàn chiếc máy bay Casa 212 – 8983 được ghi lại chỉ cách đây đúng 15 ngày. Hôm ấy Casa 212 - 8983 lần đầu tiên hạ cánh ở Trường Sa và trở về đất liền an toàn.

Theo TPO