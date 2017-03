Cắt cầu phao sông Đuống do nước sông lên cao

Đơn vị quản lý cầu phao Đuống cho biết do nước sông lên cao vượt quá sức chịu đựng của cây cầu nên Lữ đoàn Công binh 249 đã quyết định cắt cầu để duy tu, bảo dưỡng nhằm bảo đảm an toàn cho cây cầu cũng như người và phương tiện tham gia giao thông trên cầu.



Hiện nay, đơn vị quản lý cũng chưa biết chính xác thời gian sẽ nối lại cầu vì còn phụ thuộc vào sự "lên, xuống" của con nước có đảm bảo giao thông hay không.



Trong thời gian cắt cầu Đuống, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng từ xa cho các phương tiện đi qua cầu Phù Đổng. Mới một ngày trước, cầu phao Đuống cũng đã phải ngừng hoạt động do bị sà lan đâm trực diện làm bật mố cầu, rách khoang phao khiến hai đầu cầu phao bị ùn tắc nghiêm trọng.



Được đưa vào sử dụng từ ngày 10/6 thay thế cho cầu Đuống đang được sửa chữa, trung bình mỗi ngày có khoảng 8.000 lượt ôtô qua cầu phao Đuống. Cây cầu này được Lữ đoàn 249 (Bộ Quốc phòng) bắc qua sông Đuống có chiều dài gần 250m, nối hai bờ sông giữa huyện Gia Lâm và quận Long Biên (Hà Nội).



Đây là lần thứ tư Hà Nội bắc cầu phao qua sông để khắc phục tình thế những vấn đề giao thông cho Hà Nội./.





Theo Tuyết Mai (TTXVN/Vietnam+)