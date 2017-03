Cắt cổ nữ sinh viên vì cự tuyệt tình yêu, hung thủ xin chết

Nam sinh ghen tuông mù quáng cắt cổ người yêu Cắt cổ, mổ bụng bố đẻ vì nghi… giấu con trong bụng!Bắt hiệu trưởng cắt cổ thuộc cấp vì bị chửi nguBắt hai tên cướp “nhí” cắt cổ chủ tiệm Internet Cắt cổ bạn nhậu bên bàn tiệc vì bị thách chémMột người đàn ông bị cắt cổ bên bàn nhậu Mâu thuẫn tình ái, nhân viên đài truyền hình cắt cổ đồng nghiệp



Phiên tòa diễn ra ngay tại hội trường trường Cao đẳng Kỹ thuật khách sạn và du lịch Hải Dương.









Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân (VKS) tỉnh Hải Dương, bị cáo Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1990, trú tại Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình có tình cảm với Nguyễn Thúy Hằng, trú tại Nam Hồng, cùng huyện qua sự giới thiệu của người bạn thân.Học hết PTTH, Phúc lên đường làm nghĩa vụ, Hằng trở thành sinh viên của trường CĐ Kỹ thuật khách sạn và du lịch Hải Dương.Sau khi đi nghĩa vụ về, Phúc không những bỏ bê học hành mà còn lao vào những trò đen đỏ. Bất lực trước một người yêu như vậy, Hằng đã quyết định chia tay.Theo một người bạn ở cùng phòng trọ với Hằng, tối 17/3/2011 sau khi đi chơi với người yêu về, Hằng có nói với bạn: “Phúc nói nếu tao không yêu nữa thì hắn sẽ giết chết tao”. Nghĩ đây là câu cửa miệng nên cả 2 người không để ý.Trước sự kiên quyết chia tay của người yêu, Phúc đã nhiều lần cố gắng níu giữ mối quan hệ này. Nghi ngờ Hằng phản bội, Phúc đã đi mua sẵn 3 con dao về về giấu ở đầu giường, chuẩn bị cho buổi “nói chuyện”cuối cùng.Tối 19/3/2011, sau khi ăn cơm tối xong, Phúc đã gọi Hằng sang phòng trọ của mình để tâm sự. Mặc những lời ngọt ngào của Phúc, Hằng một mực nói lời chia tay. Lập tức, Phúc biến thành một kẻ sát nhân “máu lạnh”. Lấy 3 con dao chuẩn bị từ trước, Phúc đâm nhiều nhát vào người Hằng. Con dao đầu tiên đâm không thành do bị cong mũi, Phúc dùng tiếp 2 con dao còn lại đâm nhiều nhát vào cổ và mặt Hằng. Thấy người yêu còn giãy giụa, kẻ thủ ác đã ra những miếng đòn quyết định bằng cách cứa đi cứa lại nhiều lần vào cổ nạn nhân khiến đứt động mạch, tĩnh mạch và một phần khí quản của nạn nhân.Khi nghe tiếng nạn nhân kêu cứu (cửa bị khóa trái), những người xung quanh đã chạy đến dùng búa phá cửa và lao vào đưa Hằng đi viện. Điều đặc biệt là gây án xong, Phúc vẫn còn ngồi trên giường nhìn vào thi thể người yêu trong vũng máu.Trên đường đi cấp cứu, nạn nhân Hằng đã tử vong do mất máu đa chấn thương. Về phía Phúc, sau khi bỏ chạy tại hiện trường đã mượn điện thoại di động gọi cho cảnh sát 113 đầu thú.Sau 7 giờ gây án, đến hơn 3h30 sáng ngày 20/3/2011, kẻ sát nhân đã bị bắt giữ.Tại phiên tòa xét xử, rất đông người tham dự trong đó có nhiều sinh viên là bạn học của bị cáo Phúc và nạn nhân Hằng. Trong quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Phúc đã rất thành khẩn và hoàn toàn đồng ý với bản cáo trạng của VKS và các nhân chứng.Theo VKS, bị cáo thực hiện hành vi giết người trong hoàn cảnh tinh thần hoàn toàn bình thường, có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước, thể hiện sự liều lĩnh, quyết liệt. Do đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phúc với mức án tử hình.Có một điều khiến cả phiên tòa hết sức ngạc nhiên là, trong khi đại diện phía bị hại xin giảm nhẹ cho bị cáo thì bị cáo lại chấp nhận với mức án tử hình.Tuy nhiên, dựa vào những tình tiết giảm nhẹ như bị cáo đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đầu thú, trong quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, chưa có tiền án tiền sự, gia đình bị cáo đã bồi thường phía bị hại…Vì vậy, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phúc mức án chung thân đồng thời bồi thường cho phía bị hại tổng số tiền 73 triệu đồng.Theo Ngọc Khánh (GDVN)