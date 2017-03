Cắt trộm cáp viễn thông rồi trốn truy nã

Chiều 13-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã tiến hành bắt giữ Hồ Thanh Thiên Đăng (ngụ An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn, Hòa Vang) về tội hủy hoại tài sản.

Theo cơ quan điều tra, để có tiền sửa xe máy và tiêu xài cá nhân nên ngày 15-5, Đăng mang theo kìm và cửa sắt đi bộ đến đoạn đường vắng ở thôn Phú Thượng (xã Hòa Khê, Hòa Vang) cắt trộm cáp viễn thông bán lấy tiền. Trong khi đang thực hiện hành vi cắt trộm cáp thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tang vật thu được gồm 4 m dây cáp điện cùng cưa sắt, kìm cộng lực…

Đối tượng Đăng bị bắt giữ. Ảnh: TT

Ngoài ra, cùng với thủ đoạn như trên, Đăng đã thực hiện nhiều vụ trộm khác trên địa bàn các thôn thuộc xã Hòa Sơn. Số lượng dây cáp mà Đăng trộm được tổng cộng lên tới hơn 600 m, trị giá hơn 37 triệu đồng.

Ngày 20-7, cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đăng. Tuy nhiên, Đăng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an phát lệnh truy nã. Đến sang 13-10, phát hiện Đăng đang lẩn trốn ở gần nhà nên cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ.