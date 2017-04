Cầu chưa sửa đã vội phân luồng

Ngày 23-12-2010, Khu VII có văn bản cho biết hồ sơ sửa cầu Cái Dung và Rạch Gòi Lớn đang chờ Tổng cục Đường bộ phê duyệt, dự kiến cuối tháng 1-2011 sẽ thi công xong. Tuy nhiên, khi thủ tục còn chưa xong thì trước đó (tháng 11-2010), Khu VII đã cho phân luồng giao thông khiến đoạn này bị ùn tắc và tai nạn liên tục xảy ra.

Được biết, tuyến quốc lộ 91 có hai làn đường một chiều. Một làn đi hướng Vàm Cống đến TP Long Xuyên, làn còn lại đi từ Long Xuyên đến Vàm Cống. Theo cách phân luồng mới, ôtô đi từ Vàm Cống đến đầu cầu Cái Dung buộc phải quẹo trái đi vào làn đường Long Xuyên-Vàm Cống. Khi đó, trên tuyến đường này có hai dòng xe chạy ngược nhau. Ở cầu Rạch Gòi Lớn, việc phân luồng cũng diễn ra tương tự. Người dân chạy xe từ Long Xuyên đến Vàm Cống do có thói quen chạy một chiều nên thường tông vào xe ôtô chạy đường phân luồng.

Tại điểm cắt của dải phân cách, nhiều xe qua lại ngay trước đầu ôtô chạy đường phân luồng nên tai nạn luôn rình rập. Ảnh: VS

Ông Nguyễn Mạnh Thuần, Phó Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang, cho biết: “Để tình trạng phân luồng càng lâu thì càng nguy hiểm. Dù Khu VII đã lắp đặt biển báo nhưng vẫn xảy ra tai nạn là do ý thức chấp hành luật giao thông của người dân quá kém. Ngoài ra, người đi đường chưa quen với việc phân luồng nên cứ tưởng chạy trên đường một chiều không có xe đi ngược lại, khi phát hiện thì không kịp tránh. Khu VII nói cuối tháng 1-2011 sẽ hoàn thành việc sửa cầu nhưng tới nay họ chưa thi công bất cứ hạng mục nào. Do vậy, chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt việc phân luồng”.

Để thuận lợi hơn cho người dân cũng như tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, nhiều người dân đề xuất: Nếu chưa sửa cầu ngay, cơ quan chức năng nên dỡ bỏ việc phân luồng hoặc lắp thêm dải phân cách bằng vật liệu nhẹ nhằm ngăn hai dòng xe trên đoạn phân luồng.

