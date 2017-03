Câu chuyện về mẩu thuốc và cái tát

Lần đó, tôi mới được đề bạt làm kiểm sát viên và được phân công điều tra trực tiếp vụ án Trần Văn H. (thiếu úy cảnh sát - Công an huyện Ba Vì, Hà Nội) cùng đồng phạm phạm tội nhận hối lộ. Vụ án là sự thành công trong điều tra bắt nguồn từ sự cảm hóa của tôi với người phạm tội...

1. Vụ án xảy ra tại một xã vùng ven sông Hồng. H. bị tố giác đã cùng một số đồng nghiệp trong tổ tuần tra giao thông đường sông công an huyện nhận tiền của một số người để bỏ qua không bắt giữ, lập hồ sơ xử lý về hành vi vi phạm của họ. Sau bốn tháng điều tra, năm người bị bắt giữ (hai sĩ quan công an và ba người dân đưa hối lộ) vẫn không nhận tội. Theo đánh giá ban đầu của điều tra viên thụ lý vụ án thì vụ việc sẽ tiến triển tốt nhưng đến giai đoạn này lại bế tắc. Lệnh tạm giam cũng đã hết, phải ra gia hạn lần một. Lúc này tôi mới được phân công tiếp nhận điều tra chính.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định không đi tìm nhân chứng mà đột phá đấu tranh xét hỏi trực tiếp với nhóm người đưa hối lộ. Bởi đây chính là chỗ yếu nhất, dễ bị chọc thủng nhất của bức tường thành kiên cố mà hơn bốn tháng qua không hề suy chuyển. Hơn nữa nếu đấu tranh xét hỏi với nhóm bị can là công an thì sẽ khó khăn hơn vì họ hiểu biết pháp luật, có kinh nghiệm...

Tôi đã chọn Cấu Văn L. (được xác định là người cầm đầu của nhóm) để đấu tranh trước. Người này từng tham gia quân đội, sau đó được xuất ngũ trở về địa phương. Tôi nghĩ L. có nhân thân tốt, từng tham gia chiến đấu, dám hy sinh cho Tổ quốc, nhân dân thì việc nhận sai sót với bị can là điều không quá khó.

2. Một buổi chiều cuối thu, tôi đến trại, trích xuất L. để xét hỏi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về con người này là khuôn mặt từng trải, sáng sủa dễ cảm tình. Trên đường dẫn ra phòng hỏi cung, bất chợt L. cúi xuống nhặt gì đó dưới đất rồi vội vã đút ngay vào miệng. Theo phản xạ tự nhiên, tôi tát mạnh và yêu cầu L. nhè ngay ra. Đó là một mẩu thuốc lá và L. phản ứng lại với tôi rất lớn tiếng: “Cán bộ đánh phạm nhân”.

Tôi không nói gì mà dẫn L. ra phòng hỏi cung. Sau khi yên tâm L. không thể trốn được vì có cảnh sát bảo vệ xung quanh, tôi ra ngoài xin đồng nghiệp vài điếu thuốc để cho L. Làm như vậy là do tôi thương tình cho một người nghiện thuốc như L. - nghiện đến mức nhặt cả mẩu thuốc rất dơ bẩn cho vào trong miệng nhai đỡ thèm. Tôi đã cho phép và tự tay bật lửa châm thuốc cho L. hút. Rít được vài hơi, L. bỗng hỏi ngược lại tôi: “Anh cho tôi hút thuốc mà không sợ vi phạm à”.

Tôi phân vân đôi chút vì rõ ràng mình đã vi phạm nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua, tôi đáp ngay: “Tôi cho anh hút thuốc trong giờ làm việc là tôi đã chấp nhận bị xử lý nếu lãnh đạo biết”. Nghe tôi nói vậy L. im lặng tiếp tục hút thuốc. Tôi linh cảm được câu nói và việc làm của tôi đang làm L. phải suy nghĩ. Sau đó, L. rít những hơi dài rồi cúi đầu im lặng. Hút hết điếu thứ nhất, khi tôi chưa kịp nói gì thì L. đã lên tiếng: “Thưa cán bộ, bắt đầu làm việc chứ ạ”. Câu nói đó đáng lẽ phải do tôi nói nhưng L. lên tiếng trước. Tuy nhiên, lúc này tôi cảm thấy việc xét hỏi chưa thể bắt đầu bởi sự cảm hóa đó chưa đủ để L. nói lên sự thật. Thoáng một chút, tôi bảo: “Anh có thể hút tiếp nếu anh muốn”. L. đã xin phép hút điếu thứ hai, khuôn mặt đầy suy tư.

Chính lúc này, nghề điều tra như mách bảo tôi cần phải chớp lấy thời cơ tiếp tục cảm hóa đối tượng bởi tư tưởng của họ đang diễn biến theo chiều hướng có lợi cho kế hoạch phá án. Tôi chủ động hỏi L. về sinh hoạt trong trại, về những năm tháng trong quân ngũ, về gia đình, vợ con... Những câu hỏi gợi cho L. nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình và nhớ người thân. L. đã kể một cách say sưa và ranh giới giữa người cán bộ điều tra như tôi và người phạm tội như L. không còn rõ nét. Buổi làm việc trở thành buổi tâm sự chân tình.

3. Bất chợt L. nói: “Anh không giống như các điều tra viên đã xét hỏi trước đây, không quát nạt, bực tức, lời nói và cử chỉ lại dễ gần”. Tôi cảm ơn những nhận xét và mong L. bỏ qua về cái tát lúc nãy bởi tôi đã làm một việc mà tôi không muốn. L. im lặng. Lúc này tôi biết L. đã tin tôi, đã bị lời nói và hành động tôi cảm hóa. L. lưỡng lự như muốn nói điều gì và điều tôi mong đợi đã tới: L. nói với tôi là muốn khai sự thật.

Tôi thực sự sung sướng nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Tôi sợ một cử chỉ, lời nói nào của mình có sơ sót sẽ làm L. đổi ý. Thần kinh tôi rất căng thẳng. Rồi sau khi tự trấn an mình, tôi chậm rãi: “Tôi tin anh sẽ nói sự thật vì chỉ có vậy anh mới thanh thản, không đau khổ day dứt, gia đình và vợ con anh đang rất mong anh trở về”.

Từ lời khuyên trên, L. đã tự viết tường trình thay vì để tôi lập biên bản hỏi cung. Điều này là rất tốt bởi nếu là biên bản hỏi cung thì có tính chất bắt buộc phải trả lời, không thể hiện được sự chủ động của người phạm tội trong khai báo. L. đã cắm cúi cầm bút viết một mạch toàn bộ diễn biến việc đưa hối lộ cho nhóm cảnh sát và mong được khoan hồng, không xử lý hành vi vi phạm của L.

Trở về, tôi rất vui vì đã cảm hóa được một người phạm tội, làm cho họ chịu nói ra sự thật. Chính từ những lời nhận tội của L. đã giúp tôi củng cố chứng cứ và chuẩn bị những bước tiếp theo của quá trình phá án.

4. 5 giờ sáng hôm sau, tôi lập tức ra bến xe đi Ba Vì lấy lời khai một số nhân chứng mới do L. cung cấp. Một chuyến đi đầy kết quả. Với những tài liệu mới thu thập, tôi đề nghị lãnh đạo cho bắt Trung úy Trương Văn T. - một người trong đường dây nhận hối lộ. Đề xuất được chấp nhận nhưng khi đến nơi để thực hiện lệnh bắt thì T. đã bỏ trốn. Tôi quyết định ở lại Ba Vì để tìm thêm manh mối. Bất ngờ sáng hôm sau, T. ra trình diện vì biết cơ quan điều tra đã có đủ chứng cứ.

T. chính là người mà khi vụ án đang ở giai đoạn bế tắc, tôi từng mời lên làm việc. Tại buổi đó, T. đã tuyên bố chắc nịch: “Thách anh lột được hàm hiệu, sao mũ và quần áo của tôi”. Nhưng hôm nay thì T. đã thừa nhận tôi đã làm được điều đó, chỉ xin được tại ngoại vì hoàn cảnh khó khăn. Tôi đồng ý với điều kiện anh ta thực sự thành khẩn. Sau đó, T. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của T. phù hợp với lời khai của L. Và đây cũng là những tài liệu, chứng cứ quý giá giúp tôi đấu tranh với hai sĩ quan công an đang bị tạm giam trong suốt bốn tháng qua. Tôi đã xét hỏi trực diện với những người này với lời khuyên chỉ có sự thành khẩn mới có thể giúp được họ. Trước thái độ dứt khoát và kiên quyết của tôi, hai bị can trên đã thành khẩn nhận tội.

Vụ án khép lại, sáu bị can trong đó có ba sĩ quan công an bị truy tố. Ngoài ra còn có ba cán bộ công an khác bị xử phạt hành chính. Vụ án làm tôi nhớ mãi bởi quá trình điều tra án đã dạy cho tôi nhiều bài học quý giá. Bài học về sự cảm hóa đối tượng và cách thức chọn mắt xích để tháo gỡ khi bế tắc. Cách chọn điểm yếu để chọc thủng cũng như phương pháp đấu tranh trực diện với các đối tượng ngoan cố khi đã củng cố được những chứng cứ vững chắc...

Có thể nói, điều tôi làm được là không nhiều nhưng có ý nghĩa lớn khi góp phần bảo vệ hoạt động đúng đắn của các cơ quan tư pháp và tạo niềm tin cho người dân đối với ngành pháp luật thời điểm đó.

Vào những năm 1987-1988, ngành kiểm sát đã có hệ thống cơ quan điều tra độc lập chuyên điều tra các tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ trong cơ quan pháp luật... Những điều tra viên này phần lớn chưa được đào tạo qua trường lớp về nghiệp vụ điều tra, chủ yếu vừa làm vừa học. Họ cũng không có cơ sở bí mật như cơ quan điều tra của ngành công an. Trong khi đối tượng điều tra của họ lại là những cán bộ có đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm để đối phó lại hoạt động điều tra. Thời điểm đó, khi bắt tay vào làm án, những điều tra viên như anh Sơn không khỏi băn khoăn suy nghĩ. Họ phải luôn nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao cùng sự thông minh, bản lĩnh mới có thể hoàn thành nhiệm vụ phức tạp, khó khăn được giao...

HOÀNG YẾN