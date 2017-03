‘Cầu cứu’ Thủ tướng giảm phí quốc lộ 5A, 5B

Sở dĩ Hải Dương phải kêu cứu tới thủ tướng là vì trước đó đã kiến nghị vấn đề này lên các bộ, ngành liên quan nhưng tình hình vẫn chưa có gì thay đổi. Trong khi đó việc tăng cước phí đường bộ trên quốc lộ 5 (đường 5A) và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đường 5B) (bắt đầu từ ngày 1-4) dẫn đến tình trạng xe container tìm cách tránh các trạm thu phí bằng cách chạy vào tỉnh lộ và đường nội thị của tỉnh Hải Dương gây mất an toàn giao thông, hư hỏng kết cấu công trình giao thông của địa phương và gây bức xúc trong nhân dân.

Như chúng tôi đã từng phản ánh, vì vấn đề trên nên hầu hết các phương tiện vận tải, nhất là xe container từ Hải Phòng - Hà Nội đã đi vòng theo hành trình: Quốc lộ 10 - tỉnh lộ 391- các tuyến nội thành TP Hải Dương - quốc lộ 5 và ngược lại để tránh nộp phí quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Theo thống kê của UBND tỉnh Hải Dương, lưu lượng xe trên ĐT 391 tăng đột biến gấp 10 lần so với lưu lượng xe trung bình năm 2015, gấp hơn ba lần so với thiết kế. Chỉ tính riêng xe container thì trung bình lên đến 1.458 xe/ngày đêm, chiếm khoảng 47% lượng xe container đi các tuyến hướng Hà Nội - Hải Phòng.





Các xe tải né trạm thu phí trên quốc lộ 5, đi vào các tỉnh lộ gây hư hỏng đường và nhiều hậu quả về an toàn giao thông. Ảnh: VIẾT LONG

Báo cáo của UBND tỉnh Hải Dương cho hay do lưu lượng xe tăng đột biến đã làm cho tình hình an toàn giao thông trên ĐT 391 và đường nội thị TP Hải Dương diễn biến phức tạp (bốn tháng đầu năm đã xảy ra năm vụ TNGT, làm năm người chết và một người bị thương; so với cùng kỳ năm 2015 tăng ba vụ TNGT, tăng bốn người chết, một người bị thương). Mặt đường do vượt quá lưu lượng thiết kế, nguy cơ ĐT 391 bị hư hỏng nặng trong thời gian ngắn sắp tới, thiệt hại nghiêm trọng do khắc phục hư hỏng công trình và đặc biệt ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và an ninh trật tự của nhân dân hai bên đường. Nhân dân huyện Tứ Kỳ nhiều lần làm đơn tập thể kiến nghị các cơ quan chức năng về vấn đề này…

Trước tình hình đó, Hải Dương khẩn thiết đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam có phương án giảm cước phí hai tuyến đường nêu trên để thu hút lượng xe đi vào quốc lộ 5, đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, hạn chế phương tiện đi đường địa phương.

Trước mắt, nhằm hạn chế những thiệt hại và lâu dài do tình trạng trên gây ra, ngày 12-5, UBND tỉnh Hải Dương cũng có văn bản chỉ đạo cấm ô tô từ bốn trục bánh trở lên trên một số tuyến phố ở TP Hải Dương và giảm lưu lượng ô tô từ bốn trục trở lên lưu thông qua tỉnh lộ 391.