Cầu dây văng ‘khủng’ nhất Long An đang xây bị sụp mố

“Tạm thời công trình này bị ngưng thi công, trong ngày 22-10, chúng tôi sẽ có buổi làm việc với UBND huyện Mộc Hóa và các đơn vị liên quan để đánh giá nguyên nhân dẫn đến sự cố và có phương án khắc phục, đảm bảo an toàn trong thi công cũng như chất lượng của công trình” - ông Chỉnh nói.

Cầu dây văng Bình Phong Thạnh bắc qua sông Vàm Cỏ Tây là cầu dây văng lớn nhất tỉnh Long An, tổng vốn đầu tư lên đến trên 15 tỉ đồng.



Sau sự cố, bên mố cầu bị sụp đã được che chắn.

Công trình này do ban quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản huyện Mộc Hóa làm chủ đầu tư; Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng giao thông Long An làm tư vấn giám sát, phần tư vấn thiết kế do Công ty Cổ phần Xây dựng VBR đảm nhiệm và đơn vị thi công là liên doanh giữa Công ty TNHH Xây dựng Đại Đồng Tiến và Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang thực hiện.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2016, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân hai bên bờ sông Vàm Cỏ Tây.

Sau sự cố bị sụp mố, hiện một bên cầu bị sụp đã được rào chắn bằng tôn và bạt nylon.

Trước đó, ngày 27-5, cây cầu dây văng bắc ngang qua kênh 28 thuộc xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng được đầu tư với số tiền lên tới trên 2,4 tỉ đồng vừa khánh thành, đưa vào sử dụng chưa đầy nửa tháng cũng bị sụp móng, đổ sập phân nửa. Nguyên nhân là do quá trình thi công không khoan thăm dò địa chất.