Cầu đường Bình Triệu 2: 10 năm chưa xong!

Hi vọng đến tháng 6-2013 Trao đổi với PV, ông DƯƠNG QUANG CHÂU - phó giám đốc đầu tư CII (tổng thầu thi công dự án cầu đường Bình Triệu 2 hiện nay) - cho biết: - Nếu không có sự cố gối nhịp đeo cầu Bình Triệu 1 bị rơi ra vào ngày 9-12-2009 thì đến cuối tháng 6-2010 chúng tôi đã hoàn thành trước kế hoạch hai tháng công trình sửa chữa cầu Bình Triệu 1. Đến nay nhà thầu thi công Freysinnet VN đã khẳng định sẽ hoàn thành việc sửa chữa cầu Bình Triệu 1 vào ngày 10-9-2010. * Dự án cầu đường Bình Triệu 2 giai đoạn 2 do CII lập có đến bảy tiểu dự án, nhưng hiện nay mới triển khai một tiểu dự án sửa chữa cầu Bình Triệu 1, các tiểu dự án còn lại bao giờ mới được triển khai? - Ngày 23-2-2010, CII đã trình Sở GTVT TP thẩm định tiểu dự án nâng cấp và mở rộng quốc lộ 13 đoạn từ ga Bình Triệu đến nút giao thông Bình Phước (Q.Thủ Đức) từ 32m lên 53m. Tuy nhiên, Sở GTVT TP cho biết đang xem xét lại vì tính đến phương án làm đường kết nối với dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài (dự án do công ty nước ngoài làm chủ đầu tư) và dự án tuyến metro 3B (do Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư). Tiểu dự án mở rộng nút giao thông ngã năm Đài liệt sĩ (Q.Bình Thạnh) thì còn đang bàn vì Sở GTVT TP yêu cầu CII tính thêm phương án xây dựng nút giao thông có cầu vượt, hầm chui để đáp ứng nhu cầu giao thông trong tương lai. Ở tiểu dự án mở rộng đường Nguyễn Xí, Sở GTVT TP yêu cầu CII bổ sung đoạn đường Nguyễn Xí dài khoảng 600m để kết nối với dự án xây dựng cầu Đỏ. Theo đó, tuyến đường trên sẽ mở rộng thông thoáng từ tuyến đường Vàm Thuật - Vườn Lài (Q.12) - Nguyễn Xí - Ung Văn Khiêm đến cầu Sài Gòn (Q.Bình Thạnh). * Dự án cầu đường Bình Triệu 2 trì trệ gần 10 năm qua. Theo ông, vì sao? - Dự án này kéo dài vì nguồn vốn đầu tư bị hạn chế. Cụ thể là trong thời gian Tổng công ty 5 thi công mở rộng quốc lộ 13 lên 32m thì TP yêu cầu mở rộng lên 53-60m nên đơn vị này không đủ vốn đầu tư. Hơn nữa, công trình này còn thể hiện sự thiếu tầm nhìn về tương lai. Lúc đó, do TP chưa có quy hoạch tổng thể về giao thông vận tải nên dự án không tính việc kết nối với các dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài và dự án tuyến metro số 3B sẽ xây dựng sau này. Dự án chậm một phần cũng vì cần có thời gian để chuyển đổi chủ đầu tư từ Tổng công ty 5 về CII. Đặc biệt khó khăn nhất là về đền bù giải tỏa. Có thể nói nguyên nhân chậm trễ của dự án này là do nhiều yếu tố khách quan. * Vậy theo ông, đến bao giờ người dân ở khu vực cửa ngõ phía đông TP mới không còn chịu cảnh kẹt xe và đường sá nhếch nhác như hiện nay? - Hiện nay, CII có đủ vốn để thực hiện dự án này nhưng khó khăn vướng mắc nhiều nhất là việc giải tỏa mặt bằng. Nếu từ đây đến cuối năm 2010, TP không bổ sung vốn cho các quận để đền bù giải tỏa mặt bằng thì việc triển khai các tiểu dự án sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn. Nếu giải tỏa mặt bằng xong vào tháng 6-2011 thì đến tháng 6-2013 dự án cầu đường Bình Triệu 2 mới hoàn thành. N.ẨN thực hiện