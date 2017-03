Cầu, đường thiếu vốn, mặt bằng

Từ nay đến trước tết Nguyên đán, một số công trình hạ tầng giao thông tại TP.HCM sẽ được đưa vào sử dụng (cầu Văn Thánh 2, cầu Phú Mỹ, đường Bắc-Nam về cảng Hiệp Phước, đường Rừng Sác về huyện Cần Giờ). Nhưng những kết quả đó có thể vẫn không kéo giảm được vấn nạn kẹt xe do nhiều công trình trọng điểm khác đang bị đình trệ.

Dự án cũ ì ạch

Theo ông Nguyễn Đức Tùng, Trưởng phòng Kế hoạch Khu Quản lý giao thông đô thị số 4, dự án mở rộng tỉnh lộ 10B do đơn vị này làm chủ đầu tư đang bị “treo”, chưa biết ngày hoàn thành. Ngoài việc kẹt mặt bằng do địa phương chậm giải tỏa, nhà thầu thi công còn bị đuối do vốn bố trí chậm. Tính chung trong năm 2009, Khu 4 cần 1.000 tỉ đồng để đầu tư, xây dựng và sửa chữa cầu, đường trên địa bàn phụ trách nhưng chỉ được đáp ứng chưa đến 50%.

Một nguyên nhân khác cũng khiến nhiều công trình cầu, đường ì ạch là vướng mắc trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các dự án xây dựng đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài, mở rộng xa lộ Hà Nội, cầu Thủ Thiêm, cầu Hoàng Hoa Thám, cầu Gò Dưa… đều bị chậm tiến độ do nguyên nhân này.

Vì nhiều nguyên nhân, các dự án cầu, đường của TP thực hiện chậm nên kẹt xe vẫn là nỗi ám ảnh thường trực của người dân. Ảnh: MP

Tại cuộc họp khối giao thông bộ TP ngày 14-1, ông Đậu An Phúc, Phó phòng Quản lý giao thông Sở Giao thông Vận tải TP, đánh giá: “Khó khăn về vốn đã làm chậm tiến độ của nhiều dự án cầu, đường trong năm qua. Do vậy, dù trong năm qua khối giao thông bộ TP tập trung quyết liệt cho việc chống kẹt xe, hạn chế tai nạn nhưng tình trạng kẹt xe ở TP vẫn diễn biến phức tạp. Trong đó, nặng nhất là ở các khu vực ngã ba Cát Lái, cầu Sài Gòn, quốc lộ 1A, ngã tư Hàng Xanh, trục đường Lê Văn Sỹ, Nguyễn Kiệm, Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám… Ngoài ra, các vụ ùn ứ thời gian ngắn cũng xuất hiện nhiều hơn và xảy ra ở nhiều nơi”.

Dự án mới lỗi hẹn

Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, hàng loạt công trình trọng điểm như metro, đường vành đai, đường cao tốc, trục hướng tâm, đường trên cao… được TP xác định tập trung kêu gọi đầu tư. Nhưng điểm lại trong năm qua, có quá nhiều công trình trong danh sách “tập trung đầu tư để đến cuối năm 2010 tạo bước đột phá trong giao thông đô thị” lại bị lỗi hẹn.

Đơn cử, TP yêu cầu huy động mọi nguồn lực phát triển metro vì đây được coi là cây đũa thần trong chống kẹt xe. Nhưng trong sáu tuyến metro được quy hoạch, hiện chỉ có tuyến metro số 1, Bến Thành - Suối Tiên có… nhúc nhích. Tuy vậy, chủ đầu tư là Ban Quản lý đường sắt đô thị TP cũng không chắc đến năm 2015 có thể đưa các tuyến này vào khai thác hay không do tiến độ giải tỏa mặt bằng đã chậm một năm.

Ông Đậu An Phúc dẫn chứng thêm: Trục xuyên tâm trên cao số 1, Nhiêu Lộc-Thị Nghè được kỳ vọng sẽ góp phần giảm bớt nạn kẹt xe trên trục chính ra vào sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Nhưng chủ đầu tư của dự án này là Tập đoàn GS E&C (Hàn Quốc) đã xin rút lui và dự án trở về… vạch xuất phát sau nhiều năm khởi động. Như vậy, chắc chắn dự án sẽ không thể hoàn thành vào năm 2012 như kế hoạch.

Theo ông Phúc, điều nghịch lý là kế hoạch vốn cho các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2009 lại được giao vào cuối… năm 2009. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ chuẩn bị thực hiện dự án và khởi công mới trong năm 2010 của các khu quản lý giao thông đô thị.

Chúng tôi sợ quản lý dự án “Chúng tôi đang kiến nghị trả lại phần dự án N2 đi qua địa bàn TP.HCM do hai năm qua việc giải tỏa mặt bằng vẫn giậm chân tại chỗ. Thật sự chúng tôi sợ quản lý các dự án trên địa bàn TP.HCM bởi việc giải phóng mặt bằng khá ì ạch. Nếu Sở GTVT TP không kiến nghị UBND TP có những thay đổi trong việc giải phóng mặt bằng, chúng tôi sẽ từ chối, không quản lý bất kỳ dự án nào ở TP.HCM nữa”. Ông ÂU PHÚ THẮNG, Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án

Mỹ Thuận (Bộ GTVT). Khoanh vùng các hạng mục đã thi công “Đã hơn một năm qua, dự án đường Chánh Hưng nối dài bị ách lại bởi vướng nhà đất của sáu hộ dân. Với tình hình này, chúng tôi sẽ đề nghị khoanh vùng các hạng mục đã thi công và bàn giao cho huyện quản lý, đến khi giải tỏa xong sẽ quay lại thi công tiếp. Bởi cứ kéo dài tình trạng này, các hạng mục đã thi công sẽ hư hỏng, xuống cấp do không ai quản lý”. Ông NGUYỄN XUÂN BẢNG, Giám đốc Khu Quản lý giao thông

đô thị số 1

MINH PHONG