Cầu Kinh Thanh Đa mới tiếp tục chậm tiến độ

Lý do, đến nay vẫn còn 21/113 căn nhà chưa bàn giao mặt bằng vì thiếu khoảng 50 tỉ đồng tiền bồi thường, giải tỏa. Các đoạn đã bàn giao cũng không thể thi công do mặt bằng chưa thông thoáng và vướng nhiều công trình ngầm. Đến nay nhánh 1 chỉ mới thông xe phần cầu chính, phần còn lại gồm đường gom, vỉa hè, cây xanh, cống thoát nước… không thể thực hiện do vướng mặt bằng. Cũng do thiếu tiền nên phần nhánh thứ hai mới thi công được 8/11 nhịp.

Cầu Kinh Thanh Đa mới được khởi công tháng 5-2011, tổng vốn đầu tư gần 435 tỉ đồng và theo kế hoạch phải hoàn thành trong năm 2013.

L.ĐỨC - H.TUYÊN