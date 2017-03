Cầu Phú Mỹ đổ nợ

Chi phí vẫn tăng lên hằng ngày Ngày 23-11-2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về việc bảo lãnh khoản vay nước ngoài cho dự án BOT cầu Phú Mỹ. Theo PMC, dự án cầu Phú Mỹ vay Ngân hàng SG (Pháp) 93 triệu USD, gồm 60 triệu USD vay tín dụng xuất khẩu với lãi suất 5,61%/năm, 33 triệu USD vay tín dụng thương mại với lãi suất 7,2%/năm... Trong thư gửi lãnh đạo TP và các sở ngành TP.HCM, tiến sĩ Karthryn Vagneur (Quỹ Vietnam Equity Holdings & Vietnam Property Holdings) cho biết chi phí lãi vay phát sinh do các khoản vay để bổ sung cho các chi phí đầu tư, các chi phí này vẫn tăng lên hằng ngày. Các cơ quan chức năng cần thương lượng với PMC để dứt điểm (tổng mức đầu tư) càng sớm càng tốt. Nếu không thì các nhà đầu tư nước ngoài sẽ nhìn nhận cầu Phú Mỹ là một dự án hạ tầng thất bại, điều này gây nên những quan ngại về rủi ro cho việc đầu tư vào các dự án hạ tầng trong tương lai ở VN. Giáo sư, tiến sĩ Phạm Xuân Mai (Trường đại học Bách khoa TP.HCM): Hãy để doanh nghiệp tự vay vốn đầu tư Theo tôi, Nhà nước chỉ nên bảo lãnh vốn vay ngân hàng cho các doanh nghiệp thực hiện những công trình trọng điểm quốc gia được Quốc hội thông qua, hoặc ở những dự án khắc phục thiên tai, bão lụt... gây ảnh hưởng đến đông đảo người dân. Còn ở đây, dự án cầu Phú Mỹ chỉ là một chiếc cầu bình thường như cầu Mỹ Thuận và cầu Cần Thơ, nên không nhất thiết Nhà nước bảo lãnh vốn vay cho công ty cổ phần. Điều quan trọng là hãy để doanh nghiệp tự vay vốn đầu tư và chịu trách nhiệm về lời, lỗ của mình. Trong trường hợp cầu Phú Mỹ, cơ quan nhà nước bảo lãnh vốn vay phải chịu trách nhiệm khi nguồn thu phí cầu Phú Mỹ quá thấp so với phương án tài chính thu hồi vốn. Theo tôi, sở dĩ xảy ra vấn đề này là do chiếc cầu xây dựng trên tuyến đường vành đai 2 - không phải là tuyến đường trục nối từ trung tâm TP ra đường vành đai - nên rất ít xe lưu thông qua cầu Phú Mỹ. Trong khi đó, nhu cầu thật sự của người dân là mong muốn xây dựng các công trình cầu đường huyết mạch từ trung tâm TP hướng ra ngoại thành nhằm tạo điều kiện cho xe thoát nhanh như cầu Sài Gòn 2 hoặc đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây... Có thể nói, vốn đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ lúc đầu là hơn 1.800 tỉ đồng nhưng sau đó tăng lên khoảng 3.200 tỉ đồng là điều không hiểu nổi. Trong một dự án đầu tư, bên cạnh vốn đầu tư xây lắp, vốn đền bù giải tỏa... còn có dự phòng phí với tỉ lệ khoảng 10% nhằm bù đắp những chi phí phát sinh trong quá trình xây dựng. Như vậy đây là trách nhiệm của cơ quan phê duyệt dự án đầu tư tính toán không đầy đủ các chi phí trong dự án.