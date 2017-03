Cậu trò lớp 8 thủ dao đâm chết bạn cùng trường

Theo cáo trạng, trưa ngày 13/11/2011, Hai đang ngồi uống cà phê thì bị Phạm Minh Nhựt (học sinh cùng trường) cùng 2 người nữa xông vào đánh nhưng được mọi người can ngăn.



Đến ngày 14/11/2011, Nhựt cùng với nhóm bạn tiếp tục chặn đánh hội đồng Hai, khi đang đi học về trên đường Nguyễn Việt Dũng. Bị tấn công, Hai đã rút dao trong túi quần Jean ra đâm Nhựt một nhát trúng thái dương và trúng tay Minh và Phú đi cùng Nhựt.



Ngay sau đó, Nhựt được đưa về Bệnh viện đa khoa TP. Cần Thơ và đến ngày hôm sau thì được xuất viện.



Nhưng đến ngày 19/11, Nhựt tiếp tục kêu đau đầu và ngất xỉu, khi đó được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TƯ và đến ngày 22/11/2011 thì Nhựt tử vong.



Kết quả của cơ quan pháp y TP. Cần Thơ thể hiện, Nhựt chết là do dập não, hoại tử toàn bộ não trái thái dương. Sau gây án, Hai đã bỏ trốn đến ngày 23/11, thì đến Công an phường An Thới đầu thú.



Tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, người nhà của nạn nhân Phạm Minh Nhựt, cho biết: “Số tiền gia đình chúng tôi lo mai táng phí đã lên đến 55,4 triệu đồng. Bây giờ cháu nó đã mất rồi, mà bồi thường chưa đủ số tiền mai táng phí, lo thuốc men là sao?.



Hơn nữa, Bệnh viện đa khoa TP. Cần Thơ đã chụp cắt lớp rồi, sao lại không phát hiện ra cháu tôi bị chảy máu não. Để mấy hôm sau thì cháu tôi chết như vậy?”.



Đó là những thắc mắc, có cơ sở của gia đình nạn nhân. Câu hỏi đó đang chờ các cơ quan chức năng giải quyết!



