Cầu xây hoài không xong

Theo dự kiến, cầu sẽ hoàn thành sau 17 tháng thi công nhưng đến nay vẫn còn ngổn ngang. Phần cầu chính xây gần xong cứ nằm chơi vơi giữa sông, trong khi tại khu vực thi công đường dẫn thì sắt thép vẫn còn chất đống. Dân cư phải đi đò qua sông.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (277/12 Nguyễn Văn Tạo, ấp 3, xã Hiệp Phước) cho biết người dân ở đây rất vui mừng khi cây cầu được khởi công. Tuy nhiên, thi công được một thời gian thì công trình tạm ngưng, lý do là chưa giải phóng mặt bằng các hộ sát mép sông. “Không lẽ mong ước hoàn thiện cây cầu của hàng ngàn người dân chúng tôi lại bị cản trở bởi một vài hộ. Mong địa phương và chủ đầu tư giải quyết dứt điểm, sớm hoàn thành cây cầu để người dân tụi tôi bớt khổ” - ông Tuấn giãi bày.

Tương tự, cầu Phước Lộc nối hai xã Phước Kiểng và Phước Lộc được khởi công từ tháng 6-2012 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Sau khi xây xong hai trụ cầu giữa sông, từ hơn một năm nay đơn vị thi công đã rút đi.

Theo Khu quản lý Giao thông Đô thị số 4 (chủ đầu tư hai công trình), phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư dự án xây dựng cầu Kênh Lộ đã được UBND huyện Nhà Bè phê duyệt năm 2012. Đến nay, đã có 82/86 hộ nhận bồi thường với số tiền hơn 56 tỉ đồng, hiện còn bốn hộ chưa đồng ý nhận tiền do thắc mắc về đơn giá bồi thường. Do mặt bằng thi công mố M1, trụ T6 và phần đường dẫn đầu tuyến chưa được bàn giao nên nhà thầu chưa thể triển khai thi công.

Đối với cầu Phước Lộc thì công tác lập hồ sơ bồi thường gặp nhiều khó khăn và chậm so với kế hoạch đề ra. Do vướng ba căn nhà và một ao cá nên gói thầu số 1 (cầu chính) không thể tiếp tục thi công. Các gói thầu còn lại do vậy cũng chưa thể triển khai thực hiện đồng bộ. Hiện UBND huyện Nhà Bè đang chờ Hội đồng Thẩm định bồi thường TP phê duyệt lại đơn giá bồi thường, hỗ trợ để thực hiện các bước tiếp theo.

MINH QUÝ