Cầu xây thấp, tàu khó chạy

Năm 2009, cầu Tân Phước (dài 51 m, rộng 4 m, trọng tải tám tấn, kinh phí hơn 7 tỉ đồng) bắc ngang kênh Nguyễn Tấn Thành (đoạn thuộc địa phận thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, Tiền Giang) khởi công xây dựng. Tuy nhiên, khi xây xong, cơ quan chức năng phát hiện cây cầu xây quá thấp, không đảm bảo an toàn cho tàu thuyền lưu thông…

Thấp hơn gần 3 m

Trước đó, huyện Tân Phước làm tờ trình gửi các cơ quan chức năng của tỉnh, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam… xin xây cây cầu trên. Sau khi thẩm tra, các cơ quan chức năng đã đồng ý cho huyện xây cầu Tân Phước. Theo thiết kế, quy định khoang thông thuyền của cầu phải rộng hơn 30 m, tĩnh không thông thuyền có chiều cao 7 m.

Tuy nhiên, sau khi cầu hoàn thành, cơ quan chức năng mới phát hiện cầu được xây dựng không đúng quy định của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Cụ thể, điểm cao nhất ở giữa cầu của khoang thông thuyền chỉ đạt 4,03 m, nếu lấy khẩu độ khoang thông thuyền là 30 m thì tĩnh không thông thuyền chỉ đạt 2,93 m; nếu lấy khẩu độ khoang thông thuyền là 26,5 m thì tĩnh không thông thuyền chỉ đạt 3,33 m, không đảm bảo cho tàu thuyền qua lại. Chưa hết, cơ quan chức năng còn phát hiện đường vào cầu phía đông bị kho lương thực của Công ty Lương thực Tiền Giang chắn ngang nên hai đường dẫn lên xuống cầu phải chẽ ra như hình chữ T, đầu cầu phía tây tiếp giáp với khúc cua “tử thần” trên tỉnh lộ 867, nơi thường xuyên xảy ra các tai nạn giao thông nghiêm trọng…

Tĩnh không thông thuyền của cầu Tân Phước quá thấp so với quy định. Ảnh: HÙNG ANH

Theo các kỹ sư thuộc Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 11 (Cục Đường thủy nội địa Việt Nam), khi xây dựng cầu, chủ đầu tư (UBND huyện Tân Phước) và đơn vị thi công không báo cho cơ quan quản lý luồng biết để giám sát, không thực hiện đúng các quyết định của Bộ GTVT về quản lý đường thủy nội địa. Sở GTVT tỉnh Tiền Giang xác định cầu không đảm bảo tĩnh không, khẩu độ theo quy định và yêu cầu huyện có giải pháp nâng cấp cầu để đảm bảo độ tĩnh không...

Làm sao qua cầu mùa nước nổi?

Sau khi cầu Tân Phước bị phát hiện có nhiều sai phạm, ngày 5-5-2011, ông Nguyễn Văn Mẫn, Chủ tịch UBND huyện Tân Phước, có công văn gửi Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, nhìn nhận tĩnh không thông thuyền của cầu không đủ 7 m là do kinh phí hạn hẹp nên quy mô xây dựng cầu bị hạn chế. Tuy nhiên, việc nâng cao mố trụ cầu rất khó vì vị trí và mặt bằng xây cầu có nhiều điểm bất lợi, nếu nâng cao mố trụ cầu sẽ tạo độ dốc rất lớn, không đảm bảo an toàn giao thông. Ông lập luận: “Hiện tĩnh không thông thuyền của cầu Tân Phước cao hơn cầu Kênh Xáng - Long Định hiện hữu trên quốc lộ 1A đến 0,73 m nên vẫn đảm bảo an toàn giao thông với các phương tiện thủy”.

Ngày 20-7, ông Nguyễn Hoàng Ngân, cán bộ kỹ thuật của Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng huyện Tân Phước, cho biết: “Hiện vẫn chưa biết việc nâng cao cây cầu sẽ tốn thêm bao nhiêu, chỉ biết rằng vốn xây dựng cây cầu hơn 7 tỉ đồng mà đến nay tỉnh mới rót cho huyện hơn 5 tỉ đồng, số tiền còn lại ban quản lý dự án vẫn đang mắc nợ các nhà thầu thi công”.

Nhiều người lo ngại đến mùa nước nổi, nước kênh Nguyễn Tấn Thành sẽ dâng rất cao, lúc đó tàu thuyền, sà lan khó lòng chui lọt cây cầu quá thấp. Theo Thanh tra Đường thủy nội địa phía Nam, nếu có tai nạn xảy ra cho tàu thuyền qua lại dưới cầu thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm.

HÙNG ANH