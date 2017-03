Cây me tây đổ 'đè bẹp' căn nhà

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 ngày 3-9, tại số nhà 161, đường Nguyễn Thông, P.9, Q.3, TP.HCM, khi người dân sống quanh khu vực nghe thấy một tiếng động lớn kèm theo tiếng rắc kéo dài. Nhiều người hốt hoảng chạy ra thì thấy một cây me tây lớn đã đè sập căn nhà cùng một tiệm bán cơm.

Tại hiện trường, cây me tây cao hàng chục mét, đường kính gốc hơn một mét, nghiêng đổ xuống đè sập căn nhà cùng nhiều tài sản bên trong, một chiếc xe máy dựng dưới gốc cây cũng bị đè hư hỏng; hệ thống điện và cáp viễn thông cũng bị đứt. Theo một số người dân, vào thời điểm trên trong nhà có ba người nhưng đã kịp thời chạy thoát ra ngoài.

Được biết, cây me tây này đã tồn tại từ trước giải phóng, ngay cạnh đó cũng có một cây me khác nhưng đã đổ từ lâu. Nguyên nhân cây đổ xuống có thể là do phần gốc đã thối mục.

Ông Phí Văn Hòa, một người dân sống gần hiện trường cho biết: "Tôi vừa đi xe qua dưới gốc cây một quãng thì nghe tiếng động lớn kéo dài, sau đó thì cây đổ sập đè phải căn nhà. Sự việc khiến người dân vô cùng hốt hoảng".

Sau khi vụ việc xảy ra, công nhân Công ty cây xanh phối hợp với nhân viên điện lực và lực lượng sở tại đã giải phóng hiện trường, điều tiết giao thông tránh ùn tắc.

Đến khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, hiện trường vẫn đang được dọn dẹp.

Vụ việc khiến cho những người dân ở hiện trường hoảng hốt.