Cây ngã, đường sụp: Gọi 39.111.333

“TP.HCM chính thức mở đường dây nóng 08 39.111.333. Đây là đầu mối thống nhất tiếp nhận tất cả thông tin về sự cố hạ tầng kỹ thuật như gãy, đổ cây xanh; lún, sụt mặt đường, cống thoát nước; bể đường ống cấp nước; đứt cáp điện lực, viễn thông…” - ngày 29-3, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM thông báo.

Cụ thể, kể từ ngày 2-4, tổng đài 08 39.111.333 bắt đầu hoạt động liên tục 24/24 giờ, tất cả bảy ngày trong tuần. Như vậy, TP.HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước mở một đầu số “nóng” thống nhất, tiếp nhận các thông tin, sự cố trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đây là kết quả thực hiện chỉ đạo của ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhằm kịp thời xử lý, khắc phục các sự cố, nâng cao an toàn cho người dân khi lưu thông trên đường.

Hiện theo phân cấp, lòng đường của các tuyến đường lớn và cây xanh do Sở GTVT quản lý, vỉa hè do quận, huyện quản lý (và quản cả các tuyến đường nhỏ). Còn hệ thống thoát nước, chống ngập có cả phần của Sở GTVT và Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập TP.HCM. Và từ đây, một loạt số điện thoại nóng được ra đời căn cứ theo trách nhiệm quản lý. Cụ thể, chỉ trong lĩnh vực cấp, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng công cộng và điện lực ở TP.HCM hiện có đến 15 số điện thoại tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan. Riêng trong lĩnh vực giao thông, Sở GTVT đã phân chia theo địa phương và lập đến sáu đầu số để tiếp nhận, xử lý các sự cố gây mất an toàn giao thông.

Từ ngày 2-4, khi phát hiện bất kỳ sự cố nào về hạ tầng, người dân hãy gọi 39.111.333. Ảnh: MP

Chính vì có quá nhiều “đường dây nóng” nên khi phát hiện sự cố, người dân không thể nhớ nổi cần gọi tới số nào để thông báo. Mặt khác, một số đường dây còn bị bỏ quên, không có người trực hay được cài chế độ trả lời tự động. “Có lần phát hiện cây xanh bị gãy nhánh, tôi gọi vào số điện thoạt nóng của Công ty Công viên Cây xanh nhưng chuông đổ liên tục mà không có người nghe máy. ” - bà Phạm Thị Phương Thảo (phường 14, quận 10) bày tỏ.

Theo đánh giá của UBND TP, việc lập một số điện thoại nóng tiếp nhận mọi thông tin sẽ khắc phục được những hạn chế nêu trên. Ngoài ra, việc thống nhất đầu mối tiếp nhận thông tin sự cố còn là công cụ để người dân và chính quyền TP kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ xử lý, khắc phục sự cố của các đơn vị có trách nhiệm.

“Việc TP lập một đầu số thống nhất là rất đáng hoan nghênh. Sắp tới, chúng tôi mong muốn TP giám sát chặt chẽ, truy cụ thể trách nhiệm của các đơn vị liên quan nếu họ chậm chạp, không khắc phục các sự cố được người dân phản ánh” - bà Hiếu đề nghị.

MINH PHONG