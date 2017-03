'Cha đẻ' mạng xã hội Haivl.com nói gì sau khi bị tước giấy phép vĩnh viễn?

Trang mạng xã hội Haivl.com đã chính thức bị rút giấy phép hoạt động.

Tại buổi làm việc với Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử (Bộ TT&TT), “cha đẻ” của trang mạng Haivl.com ông Võ Thanh Quảng đã có ý kiến và giải trình về những sai phạm của mình.

Theo ông Quảng, mạng xã hội Haivl.com hoạt động theo Giấy xác nhận số 27/GXN-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 22/3/2013. Sau khi mạng xã hội Haivl.com được cấp phép hoạt động, ông Quảng là giám đốc của Công ty theo Giấy ĐKKD 0106006033 ngày 5/10/2012 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp.

Ông Võ Thanh Quảng cho biết trong quá trình vận hành mạng xã hội Haivl.com, Công ty Cổ phần Công nghệ APPVL Việt Nam đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật, sử dụng bộ lọc từ được cập nhật thường xuyên, thiết kế trên giao diện diễn đàn có nút báo tin xấu để các thành viên tham gia diễn dàn thông báo về cho ban quản trị những nội dung vi phạm; Xây dựng đội ngũ quản trị gồm 15 người trong đó ông Quảng là người chịu trách nhiệm chính, ngoài ra Công ty còn xây dựng đội ngũ cộng tác viên thường xuyên theo dõi những nội dung được các thành viên đăng tải.

Ông Võ Thanh Quảng - cựu sinh viên FPT - là người sáng lập ra trang mạng xã hội Haivl.com





Đến thời điểm ngày 17/10, trên diễn đàn có khoảng 2 triệu người tham gia, active 600.000 người/ngày, mỗi ngày có khoảng 13.000 tin bài được các thành viên đăng tải. Hiện nay nội dung trên mạng xã hội Haivl.com đang lưu trữ khoảng 5 triệu nội dung tin bài.

“Với sự phát triển nhanh chóng của diễn đàn, số lượng người tham gia rất đông nên Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc vận hành mạng xã hội Haivl.com, cụ thể: Số lượng thành viên trong ban quản trị không đủ năng lực kiểm duyệt các nội dung tin bài, về kỹ thuật số lượng máy chủ của Công ty không đáp ứng được việc lưu trữ và xử lý thông tin do các thành viên dăng tải, năng lực tài chính của Công ty không cho phép Công ty mua sắm thêm các trang thiết bị kỹ thuật đảm bảo việc vận hành mạng xã hội Haivl.com. Chính vì vậy trong quá trình vận hành Công ty đã để xảy ra một số những sai sót, cụ thể đã 3 lần Cơ quan an ninh thông tin A87 - Công an có Công văn yêu cầu Công ty gỡ bỏ những nội dung vi phạm”, ông Quảng giải thích.

Vì những lý do nêu trên, Công ty Cổ phần Công nghệ APPVL Việt Nam đã quyết định chuyển nhượng toàn bộ Công ty cùng Giấy xác nhận Đăng ký mạng xã hội trực tuyến Haivl.com cho công ty khác có năng lực đáp ứng được những yêu cầu mới phát sinh trong quá trình vận hành và phát triển của mạng xã hội Haivl.com. Việc giao dịch thực hiện từ ngày 7/10 đến ngày 17/10/2014 thì hoàn tất (với Công ty cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24h - PV). Ông Quảng nhấn mạnh, kể từ thời điểm này, ông không còn làm Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ APPVL Việt Nam. Hiện nay người chịu trách nhiệm trước pháp luật của Công ty Cổ phần Công nghệ APPVL Việt Nam là ông Phạm Hà Anh Việt theo giấy chứng nhận ĐKKD 0106006033 sửa đổi lần 1 ngày 17/10/2014.

Đối với hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội Haivl.com, ông Võ Thanh Quảng giải thích trong thời gian làm giám đốc, Công ty tiếp nhận dịch vụ quảng cáo của các doanh nghiệp có sản phẩm làm việc trực tiếp tại công ty và thông qua các công ty dịch vụ quảng cáo. Do không nắm được các quy định của pháp luật đối với hoạt động quảng cáo nên công ty không lưu giữ hồ sơ quảng cáo. Chưa thực hiện quy định pháp luật về hoạt động quảng cáo.

Việc thực hiện quảng cáo của Google, Công ty sử dụng mã nguồn mở của Google nên công ty không có khả năng kiểm soát các sản phẩm, dịch vụ do Google thực hiện quảng cáo.

Chính vì vậy nên trong thời gian vận hành mạng xã hội Haivl.com, Công ty đã thực hiện nhiều banner quảng cáo cho các sản phẩm trò chơi điện tử trên mạng chưa được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép.

Nói về việc cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng Haivl.com, ông Quảng cho hay trong thời gian trực tiếp chịu trách nhiệm vận hành mạng Haivl.com đã phát triển một số sản phẩm trò chơi điện tử trên mạng do công ty tự sản xuất và phát hành trên mạng Haivl.com, gồm: Cờ vua, cờ tướng, cờ caro, mục đích tăng tính hấp dẫn người sử dụng, phát sinh doanh thu từ những trò chơi nên trên không đáng kể.

Tại buổi làm việc, Cục Phát thanh, truyền hình yêu cầu ông Võ Thanh Quảng có bản báo cáo giải trình chính thức về toàn bộ hoạt động vận hành và chuyển nhượng đối với mạng xã hội Haivl.com về Cục trước ngày 25/10/2014.

Trong khi đó Cục phát thanh, truyền hình sẽ làm việc với Công ty Cổ phần Công nghệ APPVL Việt Nam để xem xét xử lý hành vi vi phạm của Công ty theo quy định.

Trả lời phỏng vấn báo giới, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn cho biết thương vụ Công ty cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24h vừa chốt giá mua lại trang Haivl.com với giá 33 tỷ đồng đã vi phạm pháp luật vì khi thay đổi người chịu trách nhiệm chính trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến Haivl.com đã không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép mạng xã hội theo quy định của pháp luật.

Theo Khôi Linh (Dân trí)