Cha đưa con gái vào tù

Bị cáo Đặng Thị Huyền (bên phải) và Lê Thị Tuyết trước vành móng ngựa

Sáng ngày 12/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Lê Thị Tuyết (SN 1971, trú tại xã Lưu Sơn, Đô Lương, Nghệ An) và Đặng Thị Huyền (SN 1994, trú tại phường Đông Vĩnh, Tp Vinh, Nghệ An).

Trên cơ sở điều tra của cơ quan công an, đầu tháng 6/2011, một người đàn ông tên Phúc (không xác định tên tuổi, địa chỉ cụ thể) đặt vấn đề nhờ Lê Thị Tuyết mua hộ 1 hoặc 2 cây heroin, tiền công sẽ trả 2 triệu đồng. Tuyết gọi điện cho Đặng Danh Văn (trú tại phường Đông Vĩnh, Tp Vinh) là “người quen” của Tuyết trong thời gian 2 người thụ án tại trại giam số 6, Bộ Công an, nhờ tìm hàng giúp. Đến 8h sáng ngày 16/6/2011, Văn tìm được hàng và gọi điện báo cho Tuyết biết giá 30 triệu đồng/cây.

Trưa ngày 16/6/2011, Đặng Danh Văn đánh thức con gái là Đặng Thị Huyền đang ngủ dậy và đưa cho Huyền một túi bóng màu hồng, dặn đến hồ cá Cửa Nam giao cho Tuyết và lấy tiền về. Huyền giấu heroin vào ống tay áo rồi ra chỗ hẹn gặp Tuyết và Phúc. Khi 3 người vào một bệnh viện gần đó để trao đổi hàng thì bị công an ập vào bắt quả tang. Lợi dụng sự hỗn loạn, người đàn ông tên Phúc đã chạy thoát.

Kết quả giám định của cơ quan điều tra cho thấy chất bột màu trắng thu giữ của Lê Thị Tuyết và Đặng Thị Huyền là heroin, có trọng lượng 73,890gr.

Trong vụ án này, Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố và đưa ra xét xử hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” đối với 2 bị cáo Lê Thị Tuyết và Đặng Thị Huyền. Sau khi con gái bị bắt, Đặng Danh Văn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đối với hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” của Văn, cơ quan điều tra đã tách thành một vụ án khác.

Tại phiên tòa, Lê Thị Tuyết và Đặng Thị Huyền đã thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội. Trước đó, vào tháng 9/2004, Lê Thị Tuyết đã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 6 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và được ra tù trước thời hạn (tháng 11/2008). Vào thời điểm phạm tội, Đặng Thị Huyền đang là học sinh lớp 11.

Tại phiên tòa, nhiều người tỏ ra ái ngại cho hoàn cảnh của bị cáo Đặng Thị Huyền. Mẹ Huyền đã đi xuất khẩu lao động 11 năm nay mà không đoái hoài đến con. Bố Huyền sau một thời gian thụ án tại Trại giam số 6 về tội "mua bán trái phép chất ma túy" trở về địa phương nhưng bị nghiện ma túy nặng. Không có sự quản lý, chỉ bảo của cha mẹ nên Huyền sớm sa vào con đường tội lỗi. Mặc dù biết gói hàng bố đưa là ma túy nhưng Huyền vẫn đem giao.

HĐXX tuyên phạt Lê Thị Tuyết 16 năm tù giam, Đặng Thị Huyền 7 năm tù giam về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

