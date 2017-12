Cha lái xe chở con cùng 5 bánh heroin, 8 kg ma túy đá

Trinh sát Phòng PC47, Công an Nghệ An, bằng các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện đường dây mua bán ma túy lớn từ Lào qua các đường tiểu ngạch về Nghệ An.



Ai cùng tang vật bị bắt giữ

Sau đó, đường dây này mang ma tuý ra Hà Nội và các tỉnh phía Bắc bán cho các đầu mối khác. Do vậy, Phòng PC47, Công an Nghệ An xác lập chuyên án mang bí số 817K để vào cuộc điều tra.

Tối 29-12, ban chuyên án tiếp tục phá án. Khi Quang Văn Ai (42 tuổi, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), điều khiển xe hơi mang BKS ở tỉnh Hà Tĩnh, 38A-016.64 chở con trai là Quang Văn Toàn (20 tuổi, chạy tốc độ cao trên quốc lộ 7A (đoạn qua xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An).

Ban chuyên án phối hợp Phòng CSGT Công an Nghệ An, yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lúc này hai cha con Ai chống đối quyết liệt nhưng các chiến sĩ kịp thời khống chế bắt gọn.



Tang vật thu giữ gồm 5 bánh heroin, 8 kg ma túy dạng đá và 400 viên ma túy tổng hợp được đối tượng dấu dưới gầm ghế ô tô con.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.