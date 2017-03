Cha mẹ nuôi tàn độc lãnh ba năm tù

Sáng 14-6, TAND huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) xử lưu động vụ án hành hạ con nuôi dã man đối với bị cáo Nguyễn Mùi (59 tuổi) và Đoàn Thị Hồng Yến (50 tuổi) ở thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung. Hai vợ chồng này cuối cùng không thoát khỏi vòng lao lý, lần lượt bị phạt hai năm và một năm tù cùng về tội hành hạ người khác.

Ngược đãi, đánh con nuôi

Sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt tại phiên xử để theo dõi. Đây là phiên tòa được dư luận quan tâm bởi cha mẹ nuôi đã hành hạ cháu Nguyễn Thục Phi chỉ mới 10 tuổi suốt thời gian dài.

Cháu Phi cũng có mặt tại phiên tòa, ngồi ôm chặt tay bảo mẫu của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi...

Theo hồ sơ, cháu Thục Phi bị hành hạ nặng nhất là vào ngày 10-2. Hôm ấy Yến phát hiện mất một tờ tiền 500.000 đồng nên nghi ngờ cháu lấy. Khi cháu đi học về, vợ chồng Mùi tra hỏi nhưng cháu bảo không lấy. Sau đó, Yến tát vào mặt cháu, Mùi cũng tát nhiều lần và nắm đầu tóc cháu đẩy vào tường...

Nhiều người dân gần đó chứng kiến sự việc thấy bất bình chạy đến, hai vợ chồng đóng tất cả cửa không cho ai vào can thiệp. Lực lượng công an xã yêu cầu vợ chồng Mùi mở cửa nhưng cả hai cũng không hợp tác. Sáng 11-2, công an xã tiếp tục đến nhà và yêu cầu Mùi đưa cháu Phi đi điều trị. Đến chiều cùng ngày, vợ chồng Mùi chở cháu đến bệnh viện. Cháu nhập viện với các thương tích sưng nề, bầm tím vùng trán, gò má và xung quanh hai mắt, hai môi bị sưng bầm dập, răng bị mẻ. Ngoài ra còn nhiều vết thương cũ khắp người.

Hai vợ chồng Mùi - Yến hối lỗi về hành vi tàn nhẫn, ngược đãi cháu Phi. Ảnh: LN

Cháu Phi hiện đã khỏe mạnh và sống ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: LN

Suốt thời gian nằm viện, cháu Phi xa lánh mọi người bởi mặc cảm, sợ hãi. Khi vết thương da thịt đã mờ đi, cháu xuất viện và vào sống ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh...

Phạt nặng vì hành vi tàn ác

Tại phiên tòa, bị cáo Mùi cho biết rất đau xót khi làm con nuôi bị thương tích. Bị cáo cũng thừa nhận đã nhiều lần cởi quần áo cháu Phi rồi bỏ nhốt vào chuồng gà, cột trước quán và đánh đập không thương tiếc.

Những lời khai của Mùi đã làm người dân theo dõi phiên tòa phẫn nộ.

Chủ tọa hỏi: “Sau khi đánh đập cháu Phi bị thương tích nặng, tại sao hai bị cáo khóa kín cửa không cho ai vào đưa cháu Phi cấp cứu?”.

Bị cáo Yến thanh minh: “Bị cáo sợ mở cửa thì người dân vào bức xúc đánh hai vợ chồng nên suốt gần một ngày đã nhốt cháu không đưa đi cấp cứu”.

Theo các lời khai của nhân chứng, họ nhiều lần chứng kiến vợ chồng Mùi lúc thì dùng dây điện dài cỡ bằng sải tay, lúc thì dùng que sắt để đánh cháu bé trông rất tàn nhẫn. Họ bất bình can thiệp thì vợ chồng Mùi thách thức, hăm dọa. Hằng ngày vợ chồng Mùi còn bắt cháu dậy sớm để lo rửa chén bát, quét dọn, nhóm lửa nấu nồi bún rồi bưng bê cho khách ăn sáng. Nhiều hôm cháu ngủ dậy muộn thì bị cha mẹ nuôi đánh nhừ đòn.

Sau khi bị thẩm vấn, bị cáo Mùi và Yến tỏ ra hối lỗi, ăn năn...

Cuối cùng, HĐXX nhận định hành vi của hai bị cáo là nguy hiểm, hành xử tàn ác đối với trẻ em, gây bất bình dư luận, trái đạo lý, xâm phạm nghiêm trọng đến tinh thần, sức khỏe nạn nhân nên cần phải phạt nghiêm để răn đe. Sau đó, HĐXX đã tuyên phạt Mùi 24 tháng tù, Yến 12 tháng tù...

Nhốt chuồng gà, trói trước nhà... Vợ chồng Mùi mở quán ăn, buôn bán tại nhà. Năm 2005, một phụ nữ tên Vân (không rõ lai lịch) hằng ngày dẫn theo một cháu gái khoảng hai tuổi đến quán. Sau đó, người này đã bỏ lại cháu bé cho vợ chồng Mùi nuôi. Được một thời gian, cháu được một gia đình ở huyện Bình Sơn nhận làm con nuôi, đặt tên là Nguyễn Thục Phi. Tuy nhiên, gia đình này đã gửi cháu Phi lại cho vợ chồng Mùi nuôi để vào TP.HCM. Ngoài thời gian đi học, cháu Phi còn phụ giúp vợ chồng Mùi làm việc nhà... Tuy nhiên, từ lúc cháu trở về sống với hai vợ chồng này thì luôn phải chịu cảnh ngược đãi, hành hạ. Mỗi khi cháu làm việc trái ý hay nghi ngờ cháu lấy trộm tiền để mua quà vặt, vợ chồng Mùi đánh bằng dây điện, bằng cây, dùng tay tát vào mặt, lột quần áo nhốt trong chuồng gà hay lột quần áo rồi dùng dây xích sắt trói chặt vào cột trước nhà…

LUẬN NGỮ