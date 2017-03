Chấm dứt đợt nắng nóng lịch sử tại miền Bắc

Người dân Hà Nội vất vả chống chọi với nắng nóng gay gắt - Ảnh: Ngọc Thắng



Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng cảnh báo, do mặt đất bị nung nóng liên tục trong nhiều ngày, gặp khối khí mát tràn về có thể gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, nguy hiểm xảy ra trên diện hẹp nhưng lại có sức tàn phá lớn là giông, tố, lốc, mưa đá, gió giật mạnh. Người dân và các cấp chính quyền cần chủ động phòng tránh.Trong ngày, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, thời tiết tại các tỉnh tây Bắc bộ phổ biến nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất 31-34 độ C.Tại các tỉnh phía đông Bắc bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất 32-35 độ C.Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất 33-36 độ C.Khu vực Tây nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C.Trong khi đó, tại Nam bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió tây nam cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất 32-35 độ C.Các chuyên gia dự báo khí tượng nhận định, thời tiết mát mẻ tại các tỉnh miền Bắc sẽ kéo dài trong 4-6 ngày.Theo Quang Duẩn (TNO)