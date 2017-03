Chậm giao mặt bằng, TP HCM nguy cơ mất 2,5 tỷ đồng mỗi ngày

Theo Hữu Công (VNE)



Theo Hợp đồng đã ký kết với Liên danh Nhà thầu Sumitomo - Cienco 6, thành phố phải bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công chậm nhất vào cuối năm 2012. Song, do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thành phố đã nhiều lần đăng ký lùi thời gian bàn giao. Hạn cuối cùng được chốt vào ngày 30/9 năm nay nhưng tiến độ thực hiện cho đến nay vẫn chậm trễ, chủ yếu là trên địa bàn quận Thủ Đức và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.UBND TP cho biết, điều này đồng nghĩa với việc thành phố phải chịu phạt khoản tiền ước tính khoảng 2,5 tỷ đồng/ngày, vừa gây tổn thất cho ngân sách Nhà nước, vừa làm mất uy tín của thành phố với nhà tài trợ và nhà thầu nước ngoài, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và khu vực. Hiện Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố đang phải thương lượng với Sumitomo - Cienco 6 để xin giảm bớt khoản tiền nộp phạt.Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND quận Thủ Đức và UBND thị xã Dĩ An tập trung chỉ đạo Hội đồng bồi thường của dự án khẩn trương, nỗ lực, quyết liệt hơn nữa, giải quyết dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định đối với các trường hợp còn lại. Nhanh chóng bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu tiếp tục triển khai thi công dự án kịp tiến độ.Trước đó, báo cáo với Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP, Ban Quản lý Dự án đường sắt đô thị cho biết hiện dự án metro số 1 đang còn vướng khoảng 100 hộ chưa chịu di dời.Dự án tuyến metro số 1 được khởi công ngày 28/8/2012, dự kiến đưa vào sử dụng vào đầu năm 2018 với tổng mức đầu tư ban đầu là 1,09 tỷ USD bằng vốn vay ODA và vốn ngân sách. Song, do một số hạng mục của dự án được điều chỉnh, cộng với biến động về tỷ giá ngoại tệ nên tổng mức đầu tư đã tăng lên 2,07 tỷ USD. Đây là tuyến tàu điện ngầm đầu tiên tại TP HCM dài gần 20 km, đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức (TP HCM) và huyện Dĩ An (Bình Dương).Liên danh nhà thầu Sumitomo - Cienco 6 khảo sát thiết kế, thi công gói thầu đoạn đường sắt đi trên cao của tuyến metro số 1 bắt đầu từ phía bắc khu vực nhà máy Ba Son, băng qua khu vực Văn Thánh, Tân Cảng rồi chạy dọc xa lộ Hà Nội đến Suối Tiên với tổng chiều dài hơn 17 km bao gồm 11 nhà ga.