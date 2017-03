Chậm hoàn thiện cầu Lê Văn Sỹ, dân kêu khổ

Tại lễ thông xe, chủ đầu tư và đơn vị thi công cho biết sẽ gấp rút thi công các hạng mục lan can, chiếu sáng, đường dẫn… để hoàn thiện cầu vào ngày 19-5. Tuy nhiên, đến nay mọi công việc trên vẫn chưa hoàn tất làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trong khu vực.

Bà Lê Thị Thanh (quận 3), sống gần chân cầu Lê Văn Sỹ cho biết: “Từ khi thông xe đến nay đã hơn một tháng nhưng đường dẫn, lan can cầu vẫn chưa hoàn thành. Đoạn đường dẫn được lu đá xong rồi để đó nên trời nắng là bụi mù mịt, còn khi mưa thì nước đọng rất nhếch nhác”.

Do thi công chậm nên đoạn đường phía dưới chân cầu Lê Văn Sỹ trông rất nhếch nhác. Ảnh: M.QUÝ

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP (chủ đầu tư) cho biết nguyên nhân dẫn đến chậm hoàn thành phần lan can và đường dẫn là do thiết kế một số điểm nút của công trình có thay đổi. Do thời gian chờ có phương án chính thức để trình Sở GTVT phê duyệt thay đổi thiết kế hơi lâu nên dẫn đến chậm tiến độ. “Trong tuần tới, chúng tôi sẽ hoàn thành phần đường dẫn, lan can của cầu Lê Văn Sỹ” - vị này khẳng định.

MINH QUÝ