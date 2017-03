Chấm thi tốt nghiệp THPT 2014: Không thể đếm ý cho điểm

Chấm thi các nơi ● TP.HCM: Ông Nguyễn Văn Hiếu - phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chủ tịch hội đồng chấm thi - cho biết hội đồng chấm thi đã khai mạc từ sáng 5-6 với công việc rọc phách, đánh mật mã bài thi. Chiều 7-6, sở mới chính thức triệu tập 1.445 giám khảo và triển khai công tác chấm thi. Dự kiến ngày 14-6 sở sẽ công bố kết quả. H.HG. ● Hà Nội: Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, sẽ có bốn phân hội đồng chấm thi bao gồm phân hội đồng ngữ văn; phân hội đồng toán, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ; phân hội đồng chấm trắc nghiệm và phân hội đồng phách. Với số lượng thí sinh đông, Hà Nội huy động trên 1.300 giáo viên làm công tác chấm thi. Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết kết quả thi dự kiến được công bố ngày 16-6. V.HÀ ● Lâm Đồng: Theo Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng, chiều 7-6 hội đồng chấm thi khai mạc. Các giám khảo sẽ chính thức bắt tay vào công tác chấm thi từ ngày 8 đến 16-6. Để phục vụ việc chấm thi, năm nay Sở GD-ĐT huy động hơn 200 giám khảo, chưa kể bộ phận kỹ thuật chấm thi trắc nghiệm. Trong đó, nhiều nhất là môn toán và văn là 75 giám khảo/môn, ít nhất là môn sử 12 giám khảo. Dự kiến ngày 17-6, Sở GD-ĐT sẽ công bố điểm thi. PHAN THÀNH ● Đà Nẵng: Chiều 6-6, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết hội đồng chấm thi đã tiến hành rọc phách bài thi. Từ ngày 5 đến 17-6, hội đồng chấm thi thực hiện việc chấm bài. Dự kiến công bố kết quả vào ngày 18-6. Từ ngày 19 đến 25-6, hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả hồ sơ học bạ cho học sinh. Đ.CƯỜNG ● Bình Định: Ông Đào Đức Tuấn, phó giám đốc Sở GD-ĐT Bình Định, cho biết từ ngày 9-6 Sở GD-ĐT sẽ chính thức chấm thi. Hiện sở đã triệu tập hơn 300 giáo viên các bộ môn làm nhiệm vụ chấm thi. Chậm nhất là ngày 18-6, sở sẽ công bố kết quả thi. Tuy nhiên sở sẽ “phấn đấu hoàn thành việc chấm thi và công bố kết quả trước ngày 18-6”, ông Tuấn cho biết thêm. X.NGUYÊN ● Đồng Nai: Bà Trương Thị Kim Huệ, phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai, cho biết công tác rọc phách bài thi đang được triển khai, đến sáng 8-6 sở sẽ chính thức bắt đầu chấm thi. Theo bà Huệ, năm nay do số lượng môn thi nhiều hơn so với mọi năm nên sở huy động nhiều giáo viên hơn, trong đó có cả giáo viên dạy tiếng Anh để chấm phần tự luận. Để sớm hoàn thành công tác chấm thi và công bố ngày 17-6, sở đã phân công hơn 600 giáo viên chấm thi ở các môn. N.T.PHÚC ● Đắk Lắk: Ông Trương Thức, chánh văn phòng Sở GD-ĐT, cho biết dự kiến ngày 17-6 sẽ công bố kết quả thi. Với gần 24.000 thí sinh, ngành giáo dục tỉnh huy động trên 350 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác chấm thi. HOÀNG GIA ● Bình Phước: Ông Nguyễn Văn Hùng, giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước, cho hay từ chiều 4-6 hội đồng chấm thi bắt đầu các khâu kỹ thuật chấm thi, rọc phách. Đến sáng 8-6 sở sẽ chính thức chấm thi. Dự kiến kết quả chấm thi sẽ công bố ngày 15-6. BÙI LIÊM ● Cần Thơ: Theo Sở GD-ĐT, ngay khi kết thúc kỳ thi, hội đồng chấm thi đã bắt đầu làm việc. Sở huy động 220-250 cán bộ tham gia chấm thi, dự kiến công bố vào ngày 18-6. MINH TÂM ● An Giang: Ngày 6-6 tỉnh An Giang đã bắt đầu tổ chức chấm thi, đến ngày 18-6 sở sẽ sơ duyệt và công bố kết quả tạm thời. Sau đó nhận đơn đề nghị chấm phúc khảo của thí sinh trong một tuần và kết quả phúc khảo sẽ công bố ngày 28-6. Đ.VỊNH ● Hậu Giang: Ông Lê Hoàng Tươi, giám đốc Sở GD-ĐT Hậu Giang, cho biết ngày 7-6 bắt đầu chấm thi, buổi sáng nhóm giám khảo chấm bài thi trắc nghiệm sẽ chấm trên máy. Cùng lúc này nhóm giám khảo chấm bài tự luận sẽ được sinh hoạt đáp án, buổi chiều chấm mẫu ở mỗi hội đồng thi năm bài thi, đến ngày 8-6 chấm đại trà. Công tác chấm thi sẽ hoàn tất vào ngày 17 và công bố kết quả ngày 18-6. LÊ DÂN ● Cà Mau: Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau cho biết ngày 9-6 bắt đầu tổ chức chấm thi các môn tự luận. Hội đồng chấm thi của tỉnh có hơn 300 người. Công tác chấm thi các môn tự luận dự kiến hoàn thành trước ngày 16-6. Sau đó tiến hành ráp điểm thi tự luận với trắc nghiệm. Theo quy định, ngày 18-6 công bố điểm thi tốt nghiệp nhưng Sở GD-ĐT Cà Mau cho biết có thể công bố điểm sớm hơn. TẤN THÁI