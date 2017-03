Chậm xử lý vụ xe chở quá tải làm sập cầu Bình Cách

Ngày 7-10, bà Lê Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Long An, cho biết: Do Sở Giao thông vận tải (GTVT) chưa cung cấp hồ sơ dự toán, bản thiết kế được phê duyệt và kinh phí sửa chữa cầu này nên hội đồng thẩm định của tỉnh chưa thể định giá tài sản thiệt hại và buộc bên vi phạm bồi thường. Đây cũng là nguyên nhân khiến hội đồng thẩm định giá của tỉnh chưa thể cung cấp thông tin cho phía cơ quan điều tra theo quyết định trưng cầu giám định của Công an huyện Châu Thành.

Về việc chậm trễ này, ông Nguyễn Văn Tám, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Sở GTVT tỉnh Long An, nói: “Vụ này lỗi do xe tải vi phạm chở quá tải đã rõ rồi. Có lẽ do khâu làm hồ sơ hơi chậm. Tôi sẽ trao đổi với lãnh đạo và trả lời báo chí sau”.

Cầu Bình Cách đã được lắp đặt mới nhưng đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa xác định xong khoản tiền gây thiệt hại để buộc chủ xe bồi thường. Ảnh: T.PHÚC

Tại thời điểm làm sập cầu, xe tải 61L-4418 chở tới 816 bao gạo (40,8 tấn) cộng với xác chiếc xe 9,3 tấn. Theo người dân, xe 61L-4418 chở quá tải qua lại cây cầu Bình Cách đã nhiều lần. Mỗi lần như vậy cầu đều rung lên bần bật nhưng tài xế vẫn cứ chạy liều.

Sau khi xảy ra sự cố, dù bên vi phạm chưa bỏ ra đồng nào khắc phục nhưng Sở GTVT tỉnh Long An đã ưu ái cho chủ xe được thuê cẩu trục vớt những khung thép lên bờ và tự kêu người bán thanh lý. Số tiền đó sẽ góp vào khoản bồi thường làm cầu mới. Bà Lê Thị Huệ, chủ xe tải, cung cấp chứng từ đã bán được toàn bộ số thép trên với số tiền hơn 86 triệu đồng.

Thông qua đơn vị thi công lắp đặt cầu Bình Cách mới, chúng tôi được biết mãi đến ngày 30-9 Sở GTVT mới có hợp đồng và hồ sơ dự toán lắp đặt cầu, ký kết với đơn vị thi công. Việc lắp đặt cầu hoàn thành trong vòng 24 giờ sau khi cầu sập nhưng đến nay đơn vị thi công vẫn chưa nhận được số tiền (theo hồ sơ dự toán gần 720 triệu đồng).

TÂM PHÚC