Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, từ nhiều năm nay việc rải vàng mã trên đường theo xe đưa tang là phong tục tập quán của người dân nhiều vùng, miền trên cả nước và đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, do những ảnh hưởng tiêu cực về văn hóa xã hội cũng như trật tự, an toàn giao thông cho nên Thông tư số 04 ngày 21-1-2011 về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội của Bộ VH-TT&DL đã quy định: “Cấm rải tiền Việt Nam và các loại tiền của nước ngoài trên đường đưa tang”.

Mặc dù vậy thời gian qua trên nhiều tuyến đường bộ và đường đô thị của cả nước tình trạng rải vàng mã khi đưa tang diễn ra khá phổ biến không chỉ làm tăng nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông mà còn ảnh hưởng đến cảnh quan, mất vệ sinh môi trường, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ phương tiện lưu thông với tốc độ cao.



Rải vàng mã trên đường làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Internet

Để chấn chỉnh tình trạng rải vàng mã trên đường bộ, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo Giáo hội phật giáo tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động tăng ni, Phật tử thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, giảm thiểu và tiến đến chấm dứt việc rải tiền, vàng mã trên đường gây mất an toàn giao thông.



Bộ VH-TT&DL chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Sở VH-TT&DL trên cả nước tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định của pháp luật về nếp sống văn minh trong việc tang. Tăng cường cung cấp thông tin cho người dân về ý nghĩa, mục đích của việc đốt, rải vàng mã...

Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với sở VH-TT&DL, Giáo hội Phật giáo tỉnh, thành phố cùng chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, nghiêm cấm các hành vi rải tiền, vàng mã trên đường khi tham gia giao thông. Đồng thời chỉ đạo sở GTVT yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải và lái xe tuyên truyền cho người dân không rải tiền, vàng mã trên đường, từ chối phục vụ đối với các trường hợp vi phạm...