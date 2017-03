Chặn cống tìm trẻ bị nước cuốn

Tới tối 8-9, lực lượng cứu nạn phải tạm ngưng việc tìm kiếm bé trai La Văn Tỷ do trời mưa lớn, nước cống dâng cao. Như vậy, sau ba ngày nỗ lực tìm kiếm, hàng trăm người dân cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp của Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương vẫn chưa tìm được bé trai quê An Giang bị nước cuốn trôi xuống cống thoát nước tại đường 22/12, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Nỗ lực hết sức vẫn bất thành

Từ 8 giờ sáng, lực lượng cứu hộ, cứu nạn có mặt tại hiện trường để bắt đầu cuộc tìm kiếm. Sau khi quần thảo nhiều đoạn cống, lực lượng cứu nạn gặp không ít khó khăn do cống nhỏ hẹp, lượng nước trong cống rất lớn trong khi khí độc tích tụ nhiều nên bình ôxy không đủ cung cấp dưỡng khí lâu dài. Nhận thấy điều đó, lãnh đạo Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương quyết định chuyển sang phương án đóng vách ngăn, dùng bao tải cát ngăn dòng ở miệng cống để bơm nước ra ngoài.

Thực hiện kế hoạch gấp rút, nhiều xe tải nhanh chóng chở cát tới hiện trường. Xe vừa đổ cát xuống, hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng cho vào bao tải rồi ném xuống cống nước. Hàng chục người không quản dòng nước thải hôi thối đang chảy xiết đã nhảy xuống lòng cống hộp (nước ngập đến tận cổ) để đón ván gỗ chặn dòng. Nhờ vậy, chỉ khoảng 30 phút sau đoạn cống hộp rộng 2,5 m, dài khoảng 500 m được chặn lại. Hai máy bơm di động công suất lớn cùng hệ thống ống dẫn cũng được điều động tới hiện trường cùng một xe hút bùn chuyên dụng.

Sơ đồ vị trí cháu bé bị nạn. Đồ họa: KD

Thượng tá Vũ Thanh Tâm, Trưởng phòng Chỉ huy tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương, cho biết: Việc tìm kiếm bé trai mất tích dưới cống gặp khó khăn do địa hình hệ thống cống khá đặc biệt. Lo ngại cháu Tỷ bị cuốn đi xa, bên cạnh việc lặn tìm kiếm lực lượng cứu hộ đã giăng lưới ở điểm cuối đoạn cống, cách hiện trường khoảng 300 m nhưng vẫn không thấy.

“Chúng tôi đã triển khai nhiều phương án tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Vì vậy, việc dùng trạm bơm di động công suất lớn để hút nước trong đoạn cống được cho là khả quan nhất, đồng thời cũng bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ” - Thượng tá Tâm nói.

Kế hoạch bị phá sản

Theo quan sát của phóng viên, tuy đoạn cống hộp đã được chặn một nửa nhưng lượng nước sinh hoạt và nước từ lòng đất vẫn rò rỉ rất lớn. Mãi đến đầu giờ chiều, lượng nước trong cống mới rút dần và lực lượng cứu hộ bắt đầu mò tìm. Tuy nhiên, tới khoảng 15 giờ thì trời kéo mây đen và đổ mưa ầm ầm, nước mưa tiếp tục chảy mạnh vào khu vực cống thoát nước. Vì vậy kế hoạch tìm kiếm lại bị phá sản.

“Đoạn cống là khu vực thường xuyên bị dồn nước nên khi trời mưa lượng nước đổ về đây rất lớn. Do nước chảy mạnh, lực lượng cứu hộ đành phải rút máy bơm và tạm ngưng tìm kiếm, đến sáng 9-9 mới tiếp tục” - một cảnh sát trong đội cứu hộ, cứu nạn cho biết.

Địa phương nhận trách nhiệm

Ông Lê Cảnh Dần, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Dương, cho biết khu vực nghi vấn bé trai mắc kẹt thuộc tuyến cống của dự án thoát nước do Sở làm chủ đầu tư, đã triển khai được hơn một năm nay. Hiện dự án vẫn chưa xong do còn nhiều vướng mắc về giải tỏa mặt bằng, di dời lưới điện và nhất là nguồn vốn. Dự kiến đến cuối năm đoạn cống sẽ hoàn thành, góp phần giải quyết vấn đề ngập nước trong khu vực.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lâm Trung Cang, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Thuận An, cho biết hai năm trước UBND thị xã Thuận An giao cho phòng thực hiện sửa chữa, nâng cấp con đường 22/12. Sau đó, phòng ký hợp đồng với đơn vị thi công nạo vét cơ bản đường ống thoát nước trên tuyến đường. Những tấm đan cũng được tu sửa thường xuyên. “Còn việc nước thường xuyên đẩy tấm đan lên là không có. Hôm 6-9, do lượng mưa quá lớn nên lần đầu tiên có hiện tượng tấm đan bị bung ra, chúng tôi không lường trước được. Do Phòng Quản lý đô thị chịu trách nhiệm quản lý tuyến đường, cống thoát nước nên việc để xảy ra tai nạn như vậy là trách nhiệm thuộc về chúng tôi” - ông Cang khẳng định.

Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Thuận An giải thích thêm, 10 năm trước con đường được UBND tỉnh Bình Dương đầu tư mở rộng, nâng cấp. Năm 2006, con đường được hoàn thành (kể cả hệ thống thoát nước) nhưng vẫn thường xuyên bị ngập. Đến năm 2012, thị xã Thuận An giao cho Phòng Quản lý đô thị thị xã Thuận An sửa chữa, nâng cấp thì cơ bản đã hết ngập, duy chỉ còn đoạn nối với đoạn cống hộp thuộc quản lý của Sở NN&PTNT vẫn còn bị ngập.

Lãnh đạo UBND xã Thuận An cho biết thêm, chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình cháu Tỷ và sẽ có những hỗ trợ cần thiết cho gia đình nạn nhân sau khi tìm thấy thi thể của cháu.

VĂN NGỌC