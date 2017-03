Chân dung Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, ứng cử viên vị trí chủ tịch TP Hà Nội

Chủ yếu công tác trong ngành công an

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung hiện đang đảm nhiệm chức vụ giám đốc Công an TP Hà Nội. Ông cũng là ĐBQH khóa XIII, ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Ông sinh ngày 3-8-1967, quê quán xã Thăng Long (huyện Kinh Môn, Hải Dương).



Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung

Ông Chung là cử nhân ĐH Cảnh sát nhân dân chuyên ngành điều tra tội phạm, cử nhân ĐH Thương mại Hà Nội ngành quản trị kinh doanh. Ông còn là tiến sĩ luật, có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Từ năm 1990 đến nay tướng Chung công tác trong ngành công an, từng đảm nhiệm các chức vụ trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội); phó giám đốc Công an TP Hà Nội, thủ trưởng cơ quan CSĐT; từ năm 2012 đến nay ông là giám đốc Công an TP Hà Nội.

Trong quá trình công tác tại Công an TP Hà Nội, ông Chung từng nhận được nhiều khen thưởng như Anh hùng lực lượng vũ trang, huân chương Quân công hạng Nhì, hạng Ba, huân chương Chiến công hạnh Nhất, hạng Ba, bằng khen Thủ tướng Chính phủ…

Tại cương vị phó giám đốc rồi giám đốc Công an TP Hà Nội, ông Chung rất được dư luận quan tâm khi trực tiếp tham gia, chỉ đạo phá nhiều vụ án “nóng” trên địa bàn Hà Nội. Đặc biệt trong các vụ án "bắt con tin" như vụ Trần Thanh Bình cướp tài sản, khống chế bốn con tin (16-9-2014); giải cứu cháu bé năm ngày tuổi bị bố bắt giữ (11-2013) hay vụ truy tìm kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện phụ sản (11-2011).

Chia sẻ trên cương vị mới

Tướng Chung xuất hiện tại buổi họp báo với phong cách cởi mở trong bộ lễ phục trắng của ngành. Chia sẻ về cương vị mới của mình, ông Chung nói: “Sự tín nhiệm, lòng tin của các đại biểu và sự kỳ vọng, tín nhiệm, ủng hộ của người dân trong những năm qua là thuận lợi to lớn nhất đối với tôi trong thời gian tới. Với cương vị mới, tôi cũng gặp phải những khó khăn nhất định song tôi tin thuận lợi cơ bản trên sẽ là động lực giúp tôi vượt qua khó khăn, thách thức”.

Ông Chung chụp ảnh lưu niệm cùng các phóng viên.

Ông Chung cũng cho hay trong nghị quyết của ĐH lần này đã nêu ba khâu đột phá. Trong đó, có nội dung tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân. Vấn đề là cần xây dựng kế hoạch cụ thể để đưa nghị quyết vào cuộc sống, xây dựng nền hành chính vì nhân dân phục vụ. Đó là nhiệm vụ của tất cả Đảng bộ, của Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy trong nhiệm kỳ tới.