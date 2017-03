Chặn đường công an xin tiền nhậu

Khuya 21-7-2004, sau khi nhậu, nhóm Dương rủ nhau chặn xe xin tiền người qua đường để đi nhậu tiếp. Khi thấy anh Phạm Văn Quyền (cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường thuỷ - Công an tỉnh Hậu Giang) chở bạn chạy đến, cả nhóm giơ tay chặn xe lại xin 20.000 đồng và dọa nếu không cho sẽ đập xe. Thấy vậy anh Quyền móc bóp lấy tiền, bạn anh Quyền lấy điện thoại di động ra gọi. Một người nhóm Dương phát hiện la lớn: “Nó móc điện thoại gọi công an kìa tụi bây ơi”. Lập tức các nhóm lao vào đánh hai nạn nhân… Khi thấy lực lượng công an đến, cả nhóm Dương bỏ chạy, riêng Dương trốn ở nhiều nơi đến cuối năm 2010, bị bắt theo lệnh truy nã.

SÔNG HẬU