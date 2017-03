Chặn tài liệu du lịch dùng cụm từ “China Beach” để gọi vùng biển Đà Nẵng

Trước thực trạng trên, ngày 2-8, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Đà Nẵng đã có công văn gửi các cơ quan, tổ chức liên quan về việc: “Tuyên truyền không thực hiện xuất bản, in và phát hành các tài liệu vi phạm chủ quyền biên giới biển, đảo”.

Theo đó, Sở TT&TT đề nghị Sở Du lịch phối hợp phổ biến đến các cơ sở lưu trú, các đơn vị lữ hành, các điểm tham quan, kinh doanh dịch vụ - du lịch trên địa bàn tuyệt đối không sử dụng xuất bản phẩm, ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi, tập gấp có nội dung không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia, sử dụng các cụm từ như: “China Beach” hay “South China Sea” để gọi tên vùng biển Đà Nẵng.

Nghiêm cấm các đơn vị xuất bản, in và phát hành thực hiện hành vi xuất bản, in ấn, nhân bản và lưu hành xuất bản phẩm, ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi, tập gấp… có nội dung vi phạm như trên.

Khi phát hiện hành vi xuất bản, in và phát hành các xuất bản phẩm có nội dung vi phạm chủ quyền biên giới, biển, đảo phải kịp thời báo cơ quan chức năng được biết và xử lý.



Một tấm bản đồ sử dụng cụm từ "South China Sea" vi phạm chủ quyền biển đảo bị phát hiện. Ảnh: TT

Ngoài ra, phổ biến đến các cơ sở in, cơ sở photocopy, các nhà sách tư nhân tuyệt đối không thực hiện việc in ấn, nhân bản, phát hành các tài liệu, ấn phẩm, các sản phẩm in ấn có nội dung vi phạm chủ quyền biển, đảo.

Theo Sở TT&TT, việc xuất bản, in ấn, nhân bản, phát hành các tài liệu, ấn phẩm, các sản phẩm in ấn có nội dung không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia hoặc sử dụng các cụm từ “China Beach” hay “South China Sea” để gọi tên vùng biển Đà Nẵng là hành vi bị nghiêm cấm vì vi phạm điểm d khoản 1 Điều 10 Luật Xuất bản.