Chẳng lẽ đây là thói quen ứng xử trong công việc?

+ Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh: Tôi thấy rất đáng tiếc và bất bình về những vụ việc như vậy. Nhiều người dân không hiểu được tại sao cùng là công chức, nhân viên của Nhà nước, cùng phải đi thực hiện nhiệm vụ được giao mà phía cán bộ điều tra lại để xảy ra những việc bức xúc này. Phải chăng những người này không quan tâm, không biết Luật Báo chí quy định nghiêm cấm hành vi đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, PV; phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo, PV hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật? Hay cơ quan, đơn vị chưa quan tâm giáo dục sâu sắc ý thức chấp hành pháp luật trong thực thi công vụ? Hay đây là thói quen ứng xử trong công việc của họ? Trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, việc làm của họ đã để lại hình ảnh phản cảm, làm hoen ố những hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ mà bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an dày công gây dựng nên.

. Việc hành hung, cản trở PV, nhà báo tác nghiệp, theo bà sẽ ảnh hưởng thế nào đến quyền tiếp cận thông tin của người dân được quy định tại Luật Tiếp cận thông tin mà Quốc hội vừa thông qua? Bởi lẽ việc cản trở, hành hung nhà báo tác nghiệp trong trường hợp này là xâm phạm đến quyền tự do ngôn luận, quyền và quyền được biết của công chúng, hai nhóm khách thể của Luật Báo chí và Luật Tiếp cận thông tin?





+ Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 quy định rõ: Thông tin là tin, dữ liệu được chứa đựng trong văn bản, hồ sơ, tài liệu có sẵn, tồn tại dưới dạng bản viết, bản in, bản điện tử, tranh, ảnh, bản vẽ, băng, đĩa, bản ghi hình, ghi âm hoặc các dạng khác do cơ quan nhà nước tạo ra. Như vậy sau khi biết tin có người lái xe taxi tự tử trên cầu Nhật Tân, rất nhiều nhà báo có mặt ở địa điểm để thu thập tin tức, thông tin trên báo chí cho công chúng, đó là cần thiết và bình thường. Ở các nước, nhà chức trách làm nhiệm vụ sẽ khoanh vùng bảo vệ, lập rào chắn, căng dây hạn chế đi lại, yêu cầu những người không có trách nhiệm không được lại gần. Lẽ ra trong vụ việc này, cơ quan công an cũng phải làm thế, vừa thể hiện tính chuyên nghiệp, vừa ngăn những người khác không phận sự miễn vào. Mọi người dân, các nhà báo có quyền đứng xa vị trí đó để chụp ảnh, ghi hình nhưng không làm ảnh hưởng đến công việc của cảnh sát.

