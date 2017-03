Chánh án bị tố bổ nhiệm bất thường: TAND Tối cao yêu cầu báo cáo, làm rõ

Ngày 1-4, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo TAND Tối cao cho biết TAND Tối cao đã yêu cầu ông Nguyễn Hữu Trí, hiện là Bí thư Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh Bình Phước (nguyên Chánh án TAND tỉnh), báo cáo vụ việc mà báo phản ánh.

Chưa phát hiện tiêu cực

Theo vị lãnh đạo này “Quan điểm của lãnh đạo TAND Tối cao là cương quyết xử lý nghiêm những vụ việc sai phạm, không để xảy ra tiêu cực, dư luận xấu trong nhân dân ở ngành tòa án. Đồng thời quy trình bổ nhiệm cán bộ phải đảm bảo theo quy định”.

Cùng ngày, nguồn tin riêng của PV phụ trách công tác cán bộ tại TAND Tối cao cho biết: “Trong vụ việc này, công tác bổ nhiệm các chức danh trong tòa án tỉnh thuộc thẩm quyền của chánh án TAND tỉnh và chánh án chịu trách nhiệm về các quyết định bổ nhiệm của mình”. Vị này cũng cho hay sau khi Pháp Luật TP.HCM phản ánh, qua kiểm tra ban đầu thì chưa có biểu hiện gì tiêu cực trong bổ nhiệm, luân chuyển công tác cả. “Còn về mặt quy trình, điều kiện bổ nhiệm thì chánh án tỉnh chịu trách nhiệm về công tác này” - vị này nói.





TAND tỉnh Bình Phước.

Theo thông tin chúng tôi nắm được, cùng ngày, Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước cũng đã yêu cầu lãnh đạo TAND tỉnh Bình Phước báo cáo về quy trình bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ ngành tòa án.

Theo một lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước, dù thẩm quyền chánh án tỉnh, theo ngành dọc thì được bổ nhiệm các chức danh chánh/phó chánh tòa, tuy nhiên phải đảm bảo điều kiện trung cấp lý luận chính trị và các quy trình thông qua cấp ủy Đảng ở địa phương theo quy định của Tỉnh ủy. “Trong vụ việc trên tôi chỉ nghe xôn xao dư luận về việc hết nhiệm kỳ vẫn tham gia công tác bổ nhiệm nên gây dư luận xung quanh. Trong việc này khó có cơ sở để khẳng định có tiêu cực gì” - vị này nói.

“Không có chuyện chung chi”

Chiều 1-4, trao đổi thêm với chúng tôi xung quanh vụ việc gây dư luận trong công tác bổ nhiệm này, ông Nguyễn Hữu Trí khẳng định: “Lãnh đạo TAND Tối cao đã yêu cầu tôi báo cáo rõ. Tôi cũng đã báo cáo sơ bộ là không có tiêu cực gì. Vụ việc bổ nhiệm, luân chuyển công tác các chức danh trên không có tiêu cực gì cả. Tôi cũng xin thông tin thêm mà hôm trước tôi chưa nói rõ với nhà báo là tôi hết nhiệm kỳ chánh án vào đầu tháng 12-2013 chứ không phải cuối tháng. Và công tác chuẩn bị bổ nhiệm, luân chuyển là làm theo nghị quyết của Ban Cán sự Đảng. Việc thông qua danh sách bổ nhiệm là do tập thể Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh quyết”.

Trả lời về dư luận phản ánh có việc “chung chi” hàng trăm triệu đồng trong công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ ngành tòa án có hay không, ông Nguyễn Hữu Trí chia sẻ: “Thực ra đó chỉ là dư luận và tôi chưa nghe gì cả về việc chung chi. Còn bản thân tôi, tôi nói rõ là không có chuyện nhận tiền chung chi gì để bổ nhiệm cán bộ. Dù tôi là bí thư Ban Cán sự Đảng nhưng tôi không tự quyết, không can thiệp gì vào công tác cán bộ”. Theo ông Trí, mọi công tác nhân sự đều thông qua lấy ý kiến tập thể Ban Cán sự Đảng. Còn lý do vì sao bổ nhiệm, luân chuyển chậm thì do công tác tổ chức cán bộ còn chậm chứ không phải có tiêu cực. “Tôi khẳng định rằng với trách nhiệm là bí thư Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh, tôi không để có chuyện tiêu cực, chung chi xảy ra trong công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đâu” - ông Trí nói.

NGUYỄN ĐỨC